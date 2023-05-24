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Как одесские пенсионеры учились пользоваться смартфонами

Как одесские пенсионеры учились пользоваться смартфонами

8 недель одесские пенсионеры на базе Одесской национальной научной библиотеки проходили курсы для студентов Университета третьего возраста на тему «Смартфон – звони, пиши, фотографируй». 

В начале курса все участники были не уверены в своих знаниях, а некоторые и вовсе не имели понятия, что такое смартфон и как им пользоваться.

Поэтому обучение новоиспеченным студентам начали з самых азов: как включить/выключить телефон, за что отвечают кнопки и иконки. Постепенно участники приобретали навыки использования смартфона.

пенсионеры

За время курса пенсионеры научились устанавливать и удалять приложения, настраивать мобильный интернет, бесплатно общаться с родными в популярных мессенджерах, совершать видеозвонки, слушать музыку и защищать свой телефон от вирусов.

Умение пользоваться смартфоном в современных реалиях уже не прихоть, а необходимость. Ведь даже самый простой смартфон дает возможность получать информацию из разных источников, расширить круг общения и интересов. А также, не выходя из дома, получить доступ к порталам государственных услуг, социальной защите и поддержке.

Согласно статистике Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине, в группе 60-70 лет почти 85% людей не имеют достаточных цифровых навыков. На базе Министерства цифровой трансформации Украины создана сеть центров, которые предоставляют инструктаж по использованию различных гаджетов. На сегодняшний день в сеть таких центров входят более 500 библиотек, среди них – Одесская национальная научная библиотека.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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