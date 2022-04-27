Как объехать разрушенный мост в Затоке: схема

Объезд поврежденного моста через Днестровский лиман возможен по трассе М-15 Одесса-Рени через село Маяки.

Утром 27 апреля рашисты повторно обстреляли мост через Днестровский лиман. Вчера по нему еще можно было проехать по реверсное полосе. Теперь сооружение разрушено.

Служба автомобильных дорог в Одесской области предлагает схему объезда.

«Просим водителей заранее выбрать альтернативный маршрут. Объезд моста проходит автомобильной дорогой М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) через село Маяки» — сказано в сообщении службы.

Ранее сообщалось, что утром 27 апреля рашисты снова ударили ракетами по мосту в Затоке. В результате тот оказался разрушен.

Перед этим удар нанесли 26 апреля. Тогда сооружение лишь частично повредили.