Новости Одессы и Одесской области

Как объехать разрушенный мост в Затоке: схема

Как объехать разрушенный мост в Затоке: схема

Объезд поврежденного моста через Днестровский лиман возможен по трассе М-15 Одесса-Рени через село Маяки.

Утром 27 апреля рашисты повторно обстреляли мост через Днестровский лиман. Вчера по нему еще можно было проехать по реверсное полосе. Теперь сооружение разрушено.

Служба автомобильных дорог в Одесской области предлагает схему объезда.

«Просим водителей заранее выбрать альтернативный маршрут. Объезд моста проходит автомобильной дорогой М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) через село Маяки» — сказано в сообщении службы.

Ранее сообщалось, что утром 27 апреля рашисты снова ударили ракетами по мосту в Затоке. В результате тот оказался разрушен.

Перед этим удар нанесли 26 апреля. Тогда сооружение лишь частично повредили.

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить