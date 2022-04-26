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Дневная тревога в Одессе: ракетой поврежден мост в области (ОБНОВЛЕНО)

Дневная тревога в Одессе: ракетой поврежден мост в области (ОБНОВЛЕНО)

В середине дня 26 апреля в Одесской области в очередной раз объявляли воздушную тревогу. И хотя в самой Одессе все было относительно спокойно, есть информация из соцсетей, что жители области были свидетелями работы средств ПВО. Также есть свидетельства, что был прилет одной ракеты.

Впрочем, официальной информации о том, была ли попытка ракетного удара по области, пока не было. Поэтому стоит подождать, что сообщат официальные источники.

Также появилась информация, что сейчас закрыт проезд через один из мостов, соединяющих Белгород-Днестровский с Одессой.

«Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений. Информацию о том, что это за мост и случившееся не разглашают в целях безопасности», — сообщили в Белгород-Днестровском горсовете.

«Одесская Жизнь» продолжает следить за ситуацией.

ОБНОВЛЕНО в 14:15. Есть официальное подтверждение попадания ракеты в мост.

«По Одесщине нанесен ракетный удар. Есть поражение моста через Днестровский лиман. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения», — сообщает официальный телеграм-канал Одесского горсовета.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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