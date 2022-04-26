Как проехать по мосту в Затоке после ракетного удара: схема объезда

Днем 26 апреля мост через Днестровский лиман в Затоке был поврежден ракетой, выпущенной российскими фашистами. Из-за этого там открыли реверсивное движение. Также можно воспользоваться объездом

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

В информации от правоохранителей говорится, что, в связи с разрушением, по мосту открыли реверсный проезд. Движение контролируют полицейские.

Объезд моста проходит по автомобильной дороге М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) через село Маяки.

Фото иллюстративное