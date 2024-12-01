Как долго одесситы будут без света в понедельник – графики отключений на 2 декабря

Время применения и объем ограничений 2 декабря будут такими:

Для бытовых потребителей

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 10:00 – две очереди отключений;

10:00 – 11:00 – одна очередь отключений;

11:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса

06:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.

При этом компания-регулятор напоминает: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

А по информации ДТЭК «Одесские электросети», в Одессе и Одесской области свет завтра будут отключать по таким графикам:

Как сообщалось, сегодня, 1 декабря, бОльшая часть Одессы была со светом весь день, а остальным потребителям начали отключать электричество только во второй половине дня.

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