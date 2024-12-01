Как долго одесситы будут без света в понедельник – графики отключений на 2 декабря

По данным НЭК «Укрэнерго», завтра, в понедельник, 2 декабря 2024 года, продолжат действовать стабилизационные отключения света. Причина ограничений – массированная ракетно-дроновая атака россиян утром 28 ноября, когда ряд энергообъектов страны был и в очередной раз существенно повреждены.
Время применения и объем ограничений 2 декабря будут такими:
Для бытовых потребителей
- 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
- 08:00 – 10:00 – две очереди отключений;
- 10:00 – 11:00 – одна очередь отключений;
- 11:00 – 19:00 – две очереди отключений;
- 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса
- 06:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.
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При этом компания-регулятор напоминает: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
А по информации ДТЭК «Одесские электросети», в Одессе и Одесской области свет завтра будут отключать по таким графикам:
Как сообщалось, сегодня, 1 декабря, бОльшая часть Одессы была со светом весь день, а остальным потребителям начали отключать электричество только во второй половине дня.
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