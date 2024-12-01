Як довго одесити сидітимуть без світла у понеділок – графіки на 2 грудня

За даними НЕК «Укренерго», завтра, у понеділок, 2 грудня 2024 року, продовжуватимуть діяти стабілізаційні відключення світла. Причина обмежень – масована ракетно-дронова атака росіян вранці 28 листопада, коли низка енергооб’єктів країни була і в чергове істотно пошкоджена.
Час застосування та обсяг обмежень 2 грудня будуть такими:
Для побутових споживачів
- 07:00 – 08:00 – одна черга відключень;
- 08:00 – 10:00 – дві черги відключень;
- 10:00 – 11:00 – одна черга відключень;
- 11:00 – 19:00 – дві черги відключень;
- 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу
- 06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.
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При цьому компанія-регулятор нагадує: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
А за інформацією ДТЕК «Одеські електромережі», в Одесі та Одеській області світло завтра відключатимуть за такими графіками:
Як повідомлялося, сьогодні, 1 грудня, більша частина Одеси була зі світлом весь день, а решту споживачів почали відключати електроенергію лише в другій половині дня.
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