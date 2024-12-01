Новини Одеси та Одеської області

Як довго одесити сидітимуть без світла у понеділок – графіки на 2 грудня

Як довго одесити сидітимуть без світла у понеділок – графіки на 2 грудня

За даними НЕК «Укренерго», завтра, у понеділок, 2 грудня 2024 року, продовжуватимуть діяти стабілізаційні відключення світла. Причина обмежень – масована ракетно-дронова атака росіян вранці 28 листопада, коли низка енергооб’єктів країни була і в чергове істотно пошкоджена.

Час застосування та обсяг обмежень 2 грудня будуть такими:

Для побутових споживачів

  • 07:00 – 08:00 – одна черга відключень;
  • 08:00 – 10:00 – дві черги відключень;
  • 10:00 – 11:00 – одна черга відключень;
  • 11:00 – 19:00 – дві черги відключень;
  • 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу

  • 06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Читайте також: Що таке «черги відключень світла» і як вони працюють

При цьому компанія-регулятор нагадує: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

А за інформацією ДТЕК «Одеські електромережі», в Одесі та Одеській області світло завтра відключатимуть за такими графіками:

Як повідомлялося, сьогодні, 1 грудня, більша частина Одеси була зі світлом весь день, а решту споживачів почали відключати електроенергію лише в другій половині дня.

Читайте також: Чому постійно змінюються графіки вимкнень світла – пояснення ДТЕК.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk