Новости Одессы и Одесской области

На Николаевской дороге частично обновили разметку: достаточно ли одесситам 6 полос? (фотофакт)

На Николаевской дороге частично обновили разметку: достаточно ли одесситам 6 полос? (фотофакт)

Николаевскую дорогу в Одессе расширяют. На некоторых участках уже нанесена новая дорожная разметка и установлены новые дорожные знаки. 

Как сообщает корреспондент “Одесской жизни”, на Николаевской дороге от Молодой Гвардии до Зернового уже разметили шесть полос.

Николаевская дорога

Обе правые крайние полосы для обеспечения движения общественного транспорта, также есть еще 2 реверсивные полосы.

дорожные знаки

Но наличие шести полос пока не решило вопрос с тянучкой на дороге в час пик — машины едут медленно, выстраиваясь в длинные вереницы.

Николаевская дорога

Ранее мы писали, что работники КУ «СМЭП» устанавливают соответствующие знаки дорожного движения, дополнительные светофорные объекты и наносят дорожную разметку.

Работы по расширению Николаевской дороги будут проводиться по участкам. Поэтому на переходных участках возможно отключение светофорных объектов и движение транспорта будет производиться по временно установленным дорожным знакам.

Возможно из-за этого пока и затруднено движение транспорта на важной одесской магистрали.

Читайте также: В Одессе 3 миллиона размажут по асфальту

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить