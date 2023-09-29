На Николаевской дороге частично обновили разметку: достаточно ли одесситам 6 полос? (фотофакт)

Николаевскую дорогу в Одессе расширяют. На некоторых участках уже нанесена новая дорожная разметка и установлены новые дорожные знаки.

Как сообщает корреспондент “Одесской жизни”, на Николаевской дороге от Молодой Гвардии до Зернового уже разметили шесть полос.

Обе правые крайние полосы для обеспечения движения общественного транспорта, также есть еще 2 реверсивные полосы.

Но наличие шести полос пока не решило вопрос с тянучкой на дороге в час пик — машины едут медленно, выстраиваясь в длинные вереницы.

Ранее мы писали, что работники КУ «СМЭП» устанавливают соответствующие знаки дорожного движения, дополнительные светофорные объекты и наносят дорожную разметку.

Работы по расширению Николаевской дороги будут проводиться по участкам. Поэтому на переходных участках возможно отключение светофорных объектов и движение транспорта будет производиться по временно установленным дорожным знакам.

Возможно из-за этого пока и затруднено движение транспорта на важной одесской магистрали.

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