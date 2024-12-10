Как будут действовать графики отключения света в Одессе в среду, 11 декабря

Напомним, после двух массированных ракетно-дроновых атак россиян в ноябре этого года, когда ряд энергообъектов были серьезно повреждены, обстановка в энергосистеме страны остается сложной. Кроме того, с наступлением зимних холодов энергопотребление увеличивается. В этой связи энергетики вынуждены прибегать к отключениям света и, к тому же, настоятельно призывают украинцев потреблять электроэнергию экономно.

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, время применения и объем ограничений будут следующими:

Для бытовых потребителей:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 20:00 – две очереди отключений;

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.

В компании напоминают, что в речение суток время применения и объем ограничений могут измениться.

Как сообщили в компании ДТЭК, отключать свет в Одессе и Одесской области 9 декабря будут по таким графикам:

1 группа: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00;

2 группа: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00;

3 группа: с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 21:00;

4 группа: с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 22:00;

5 группа: с 13:00 до 17:00;

6 группа: с 13:00 до 17:00.

Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети», заполнив соответствующую форму.

Вы также можете узнать: Украину поделят на зоны: планируется кардинально изменить отключения света.