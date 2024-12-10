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Як діятимуть графіки відключення світла в Одесі у середу, 11 грудня

Як діятимуть графіки відключення світла в Одесі у середу, 11 грудня

Завтра, у середу, 11 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області продовжуватимуть діяти стабілізаційні відключення світла. Як діятимуть графіки завтра, дізнавалося «Одеське життя».

Нагадаємо, після двох масованих ракетно-дронових атак росіян у листопаді цього року, коли низка енергооб’єктів була серйозно пошкоджена, ситуація в енергосистемі країни залишається складною. Крім того, з настанням зимових холодів енергоспоживання зростає. У зв’язку з цим енергетики змушені вдаватися до відключень світла і до того ж наполегливо закликають українців споживати електроенергію економно.

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, 11 грудня, час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:

Для побутових споживачів:

  • 07:00 – 08:00 – одна черга відключень;
  • 08:00 – 20:00 – дві черги відключень;
  • 20:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

  • 07:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

У компанії нагадують, що протягом доби час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися.

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Як повідомили у компанії ДТЕК, відключати світло в Одесі та Одеській області 9 грудня будуть за такими графіками:

  • 1 група: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00;
  • 2 група: з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00;
  • 3 група: з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 21:00;
  • 4 група: з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 22:00;
  • 5 група: з 13:00 до 17:00;
  • 6 група: з 13:00 до 17:00.

Дізнатися свою групу можна на сайті ДТЕК «Одеські електромережі» заповнивши відповідну форму.

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