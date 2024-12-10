Як діятимуть графіки відключення світла в Одесі у середу, 11 грудня

Нагадаємо, після двох масованих ракетно-дронових атак росіян у листопаді цього року, коли низка енергооб’єктів була серйозно пошкоджена, ситуація в енергосистемі країни залишається складною. Крім того, з настанням зимових холодів енергоспоживання зростає. У зв’язку з цим енергетики змушені вдаватися до відключень світла і до того ж наполегливо закликають українців споживати електроенергію економно.

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, 11 грудня, час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:

Для побутових споживачів:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 20:00 – дві черги відключень;

20:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

07:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

У компанії нагадують, що протягом доби час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися.

Як повідомили у компанії ДТЕК, відключати світло в Одесі та Одеській області 9 грудня будуть за такими графіками:

1 група: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00;

2 група: з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00;

3 група: з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 21:00;

4 група: з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 22:00;

5 група: з 13:00 до 17:00;

6 група: з 13:00 до 17:00.

Дізнатися свою групу можна на сайті ДТЕК «Одеські електромережі» заповнивши відповідну форму.

Ви також можете дізнатися: Україну поділять на зони: планується кардинально змінити відключення світла.