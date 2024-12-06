Украину поделят на зоны: планируется кардинально изменить отключения света

Согласно информации, нынешний подход к отключениям электроэнергии не всегда обеспечивает равномерную нагрузку на потребителей в разных регионах. Проблема особенно обострилась после массированных атак 17 и 28 ноября, повлекших аварийные отключения. После этого Украина вернулась к стабилизационным графикам, однако неравномерность распределения осталась.

Новую систему планируют построить на принципе зонирования. Для каждой зоны, которая будет включать несколько областей, будут определены одинаковые графики отключений. Например, такие области, как Одесская, Черкасская и Львовская, могут быть объединены в одну зону, где ограничения будут применяться одновременно для определенных очередей потребителей. Это позволит избежать значительных колебаний нагрузки на энергосистему.

Кроме того, рассматривается возможность более гибкого подхода к графикам. В случаях, когда стандартные очереди отключений оказываются недостаточными, планируется внедрение подочередей для оперативного реагирования. Однако эти изменения введут не раньше января 2025 года. До конца текущего года ожидать значительных изменений в системе отключений не стоит, хотя запуск девятого блока АЭС может частично увеличить объемы генерации.

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