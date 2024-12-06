Новости Одессы и Одесской области

Украину поделят на зоны: планируется кардинально изменить отключения света

Украину поделят на зоны: планируется кардинально изменить отключения света

С января 2025 года в Украине могут ввести новую систему графиков отключений электроэнергии. Минэнерго планирует поделить области на несколько зон, чтобы унифицировать и сделать ограничения энергоснабжения более справедливыми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в энергетической отрасли.

Согласно информации, нынешний подход к отключениям электроэнергии не всегда обеспечивает равномерную нагрузку на потребителей в разных регионах. Проблема особенно обострилась после массированных атак 17 и 28 ноября, повлекших аварийные отключения. После этого Украина вернулась к стабилизационным графикам, однако неравномерность распределения осталась.

Новую систему планируют построить на принципе зонирования. Для каждой зоны, которая будет включать несколько областей, будут определены одинаковые графики отключений. Например, такие области, как Одесская, Черкасская и Львовская, могут быть объединены в одну зону, где ограничения будут применяться одновременно для определенных очередей потребителей. Это позволит избежать значительных колебаний нагрузки на энергосистему.

Кроме того, рассматривается возможность более гибкого подхода к графикам. В случаях, когда стандартные очереди отключений оказываются недостаточными, планируется внедрение подочередей для оперативного реагирования. Однако эти изменения введут не раньше января 2025 года. До конца текущего года ожидать значительных изменений в системе отключений не стоит, хотя запуск девятого блока АЭС может частично увеличить объемы генерации.

Читайте также: В Одессе ликвидируют последствия целенаправленного удара по центру города (фоторепортаж)

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua