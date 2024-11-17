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Как будут работать школы и детсады в Одессе 18 ноября

Как будут работать школы и детсады в Одессе 18 ноября

Если ночью поставки света в воды в Одессе возобновят, то школы и детские сады будут работать по обычному графику. В случае если этого не произойдет, в каждом заведении будут действовать самостоятельно. По каким принципам – читайте в публикации Одесской Жизни.

О работе образовательных учреждений 18 ноября 2024 написала на своей странице в Фейсбук директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич. В городе сейчас нет света, местами воды и отопления. Этому предшествовал массированный ракетный обстрел Одессы российской армией.

Работа школ

Она отметила, что если свет и водоснабжение до утра понедельника 18 ноября наладят, то образовательные и воспитательные заведения будут работать как обычно.

Если нет, то школы, в которых не будет света, перейдут на альтернативное, заранее приготовленное расписание. Уроки будут сокращены и к 15:30 должен завершить очный процесс вторая смена.

Чиновница отметила, что:

  • Одеваться надо тепло;
  • Во всех школах есть генераторы, есть топливо. Поэтому будет обеспечено минимальное освещение коридоров, укрытий, пунктов несокрушимости, классов;
  • Также в этот день можно перейти на дистанционное обучение. Решать этот вопрос нужно раздельно с классным руководителем;
  • Если в течение двух суток в школе не будет воды и будет исчерпан имеющийся запас — школа перейдет на дистанционное обучение. Но сейчас во всех заведениях есть запасы.

Как будут работать детсады

Рассказалала Елена Буйневич и о работе детских садов:

  • Мы принимаем завтра детей (если все будет как сейчас);
  • В случае отсутствия всего перечисленного, просим максимально сократить время пребывания детей в садике. Если нельзя унести в 15 или 16 часов, то приводить их не нужно;
  • У нас есть генераторы и запас топлива, поочередно будем подогревать группы (одновременно нельзя);
  • В каждом садике есть посуда с подогревом: кастрюли и сковородки, поэтому горячей едой детей обеспечат, хотя меню изменится: будут каши, яйца, сыр и т.д;
  • Одеваем деток тепло;
  • Во всех садах есть очередное освещение. Генераторы группы не освещают, они будут использоваться для обогрева и приготовления пищи;
  • С водой ситуация как в школах – есть запас на два дня.

Елена Буйневич просит одесситов обратить внимание, что в школах открыты Пункты Несокрушимости, их 80. Они все готовы и будут открыты. Но посетителей просят приходить туда после 15:00, когда дети пойдут по домам после уроков и быть вежливыми.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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