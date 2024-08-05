Кафе в Затоке, где отказались обслуживать на украинском языке, избавится от буквы Z в названии

Такое решение она приняла после посещения известного одесского активиста Демьяна Ганула.

Активист встретился со всеми сторонами конфликта и провел беседу, в ходе которой владельцы извинились за свой позорный поступок.

Владелица кафе объяснила, что буква «Z» означает поселок Затоку, и чтобы в будущем не возникало никаких вопросов, пообещала ее убрать. Этот бизнес зарегистрирован в 2017 году, в чем активист по документам лично убедился.

«Также, владельцы мне пообещали, что подобных ситуаций больше не будет, они понимают последствия и будут придерживаться языкового закона.

Отдельно хочу поблагодарить девушку, которая во время отдыха в нашем регионе, проявила четкую гражданскую позицию.

Обращаюсь ко всем представителям бизнеса который предоставляет услуги, не нарушайте языковой закон, предоставляйте услуги на украинском по умолчанию», — написал Демьян Ганул.

Напомним, владелец заведения отказался обслуживать посетительницу на украинском языке как того требует языковой закон. Более того, ее даже выставили на улицу. Возмущенная девушка (по информации из соцсетей, она приехала на отдых из Львова) вызвала полицию.

Напомним, ранее ресторан «Веранда» на одесском пляже Ланжерон, попал в языковой скандал из-за песен на русском языке.