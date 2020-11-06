Кто может стать новым губернатором Одесской области: вероятные кандидаты

Еще до того, как президент Зеленский издал указ об увольнении с должности главы Одесской облгосадминистрации Максима Куцего, в сети уже начали обсуждать наиболее вероятные кандидатуры тех, кого могут назначить новым губернатором.

Различные Телеграм-каналы (например, известный политическими инсайдами «Темный рыцарь») называют несколько фамилий. Это бизнесмен Сергей Варчук, народный депутат, руководитель областной организации «Слуги народа» Сергей Колебошин, экс-губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, а также юрист-правозащитник Владимир Савченко.

Напомним, Куцый ушел с должности с 5 ноября. Что известно о кандидатах на пост?

Сергей Варчук, бизнесмен, экс-депутат горсовета Одессы, 42 года

Родился в 1977 году в селе Андреево-Иваново Николаевского района Одеcской области.

В 1994 окончил среднюю общеобразовательную школу №103. В 2005 году окончил Одесский региональный институт государственного управления при президенте Украины, специальность «государственное управление».

С 1997 года работал специалистом 3-й категории службы безопасности финансово-промышленной группы «Приморье». Спустя год директор компании «Сарбонус».

С 1999 года директор компании «Варчук и К».

С 2004 года – исполнительный директор Потребительского кооперативного общества «Основа».

С 2010 года — начальник Западно-Черноморского бассейнового управления охраны, использования и возрождения водных живых ресурсов и регулирования рыболовства.

С января по февраль 2011 года – директор филиала «Южные магистральные нефтепроводы» компании «Укртранснафта».

С 2010 года депутат Одесского городского совета VI созыва, секретарь постоянной комиссии по землеустройству и земельным отношениям. Член Партии регионов. Входил в состав депутатской группы «Доверяй делам»

На выборах в Одесский облсовета в 2015 году депутатов Одесского областного совета — кандидат от партии «Возрождение».

Сергей Колебошин, народный депутат Украины, 42 года.

Фото: Деловая Одесса+

Окончил Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова (специальность «Физика»).

Учитель физики. Работал лаборантом в кабинете физики (1999—2000), преподавал в Ришельевском лицее Одессы (2000—2009).

Долгое время был директором Овидиопольского УВК «ООШ I—III ступеней» (2009—2017).

С 2017 по 2019 год — заместитель председателя Одесской областной государственной администрации по гуманитарным вопросам.

В 2006 году — кандидат в депутаты Одесского облсовета от Блока «Наша Украина». С 2015 по 2019 год — депутат Овидиопольского районного совета от Аграрной партии.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Председатель Одесской областной организации партии «Слуга народа».

Сергей Гриневецкий, экс-губернатор Одесской области, 63 года

Фото: Википедия

Родился 25 сентября 1957 в селе Лужанка Тарутинского района, Одесской области

Окончил Одесский институт пищевой и холодильной промышленности (1974—1979), инженер-механик, Украинскую сельскохозяйственную академию (1981—1985), инженер-механик.

10.1979—08.1982 — инженер-технолог, начальник технического обменного пункта, заведующий ремонтных мастерских, заместитель руководителя по материально-техническому обеспечению, Раздельнянское районное производственное объединение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства Одесской области.

08.1982—06.1984 — 1-й секретарь Раздельнянского РК ЛКСМУ.

06.1984—1986 — 2-й секретарь Одесского ОК ЛКСМУ с начала перестройки Горбачева.

1986—06.1990 — 1-й секретарь Одесского ОК ЛКСМУ.

06.1990—08.1991 — 1-й секретарь Раздельнянского РК КПУ.

01.1992—07.1994 — генеральный директор Объединения «Одесса-Импекс».

07.1994—09.1995 — руководитель секретариата Одесского облсовета.

09.1995—10.1996 — заместитель главы по вопросам организационно-кадровой работы, руководитель секретариата Одесской облгосадминистрации.

10.1996—04.1998 — 1-й заместитель главы Одесской облгосадминистрации.

03.1998—24.03.1999 — Народный депутат Украины 3-го созыва, с 07.1998 — член Комитета ВР по вопросам социальной политики и труда. с 05.1998 — член фракции НДП.

26 мая 1998 — 3 февраля 2005 — глава Одесской облгосадминистрации.

09.1999—04.2002 — депутат.

8 февраля—22 июля 2005 — глава Одесского облсовета.

07.1998—02.2000 — член Совета работы с кадрами при Президенте Украины.

05.1998—07.2000 — член Комиссии по вопросам морской политики при Президенте Украины.

с 11.2007 — Народный депутат Украины 6-го созыва от Блока Литвина

с 12.2007 – 07.2000 — 1-й заместитель главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

с 12.2012 по 2014 – народный депутат Украины, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Владимир Савченко, юрист и активист

Фото: Владимир Савченко/Фейсбук

Глава общественной организации «Спільна мета», которая пытается бороться с застройкой побережья в Одессе. Был бойцом Добровольческого корпуса «Правого сектора» с позывным «Пират». На недавних выборах был кандидатом в депутаты горсовета Одессы от партии «Сила и честь». В начале июля 2019 года был избит неизвестными, нападение связывал со своей общественной деятельностью.