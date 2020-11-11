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В Офисе президента определились с кандидатурой нового губернатора Одесской области – нардеп

В Офисе президента определились с кандидатурой нового губернатора Одесской области – нардеп

Офис президента Украины подал на согласование в Кабинет министров Украины кандидатуру на пост нового главы Одесской облгосадминистрации. 

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Об этом в Фейсбук сообщил народный депутат Украины Александр Дубинский. По его словам речь идет о Сергее Гриневецком (на фото).

“Сегодня на Кабмин зашла на формальное согласование из ОП кандидатура на губернатора Одесской области — Сергея Гриневецкого”, – написал Дубинский.

С. Гриневецкий уже возглавлял Одесскую ОГА – в 1998 – 2005 годах. Подробнее о нем и еще троих вероятных кандидатов на пост губернатора Одесчины читайте ЗДЕСЬ.

Как сообщалось, Гриневецкого избрали депутатом в новый состав Одесского областного совета от партии “Доверяй делам”.

Напомним, что теперь уже бывший глава Одесской ОГА Максим Куцый уволился с формулировкой “по собственному желанию”.

Указ о его увольнении президент Украины Владимир Зеленский издал 5 ноября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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