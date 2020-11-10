Выборы в Одесский облсовет: появился пофамильный список новоизбранных депутатов

В него, напомним, прошли представители 7 политических партий.

Список депутатов облсовета, по всей вероятности, еще не окончательный и возможны внутрипартийные рокировки. Ведь среди тех, кого выбрали жители Одесской область есть действующие депутаты Верховной Рады и вопрос о том, поменяют ли они мандаты нарпдепов на мандаты облдепутатов, похоже, риторический.

Тем не менее, на данный момент список депутатов таков:

ОПЗЖ (24 мандата): Елена Плачкова, Константин Дядинистов, Олег Капсамун; Юлия Шестакова, Виктор Андреенков, Семен Корж, Князь Хачатрян, Николай Кузькевич, Николай Биб, Иван Фурсин, Владимир Осипов, Николай Маковский, Анатолий Иванкевич, Ольша Ергиева, Сергей Биб, Евгений Филонов, Тамила Афанасьева, Андрей Аносов, Алексей Кобыльников, Татьяна Чистякова, Вадим Рабинович, Вадим Шкаровский, Валентин Скалозуб, Оксана Димова.

«Слуга народа» (16):Родион Абашев, Игорь Капитан, Александр Денисенко, Григорий Диденко, Александр Маланюк, Владимир Щербина, Олег Каптур, Алексей Семенцов, Наталья Данилко, Виталий Витикач, Марина Зинченко, Олег Кутателадзе, Дмитрий Ковбасюк, Максим Степанов, Сергей Колебошин, Ирина Ковалиш.

«Доверяй делам» (11): Светлана Фабрикант, Юлия Бойко, Марат Королев, Татьяна Плаксий, Александр Ахмеров, Дмитрий Чапир, Сергей Гриневецкий, Алла Стоянова, Богдан Егоров, Юрий Крук, Ирина Куценко.

«Европейская солидарность» (10): Вадим Колойденко, Александр Ройтбурд, Михаил Шмушкович, Алексей Гончаренко, Ольга Долгопола, Анастасия Большедворова, Ольга Юрко, Вадим Теплицкий, Юрий Басюк, Юлия Чухало.

«За майбутнє» (10): Вениамин Унгурян, Юрий Карабаджак, Алла Гинак, Руслан Греков, Василий Гуляев, Александр Урбанский, Сергей Паращенко, Лилия Третьякова, Валентин Волканов, Трифон Антов.

«Батьківщина» (7): Андрей Бабенко, Александр Барский, Олег Казимиров, Олег Радковский, Владимир Босенко, Анастасия Силина, Сергей Митрофанский.

Партия Шария (6): Яна Фрейман, Андрей Никул, Иван Орлов, Владислав Буртин, Вячеслав Ширма, Александр Проваренко.

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