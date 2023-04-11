Кабмин разрешил выдавать повестки украинцам независимо от места регистрации

Кабинет министров Украины официально узаконил вручение военнослужащими повесток военнообязанным украинцам независимо от их места жительства.
Соответствующее постановление с внесенными изменениями в систему работы территориальных центров комплектации и соцподдержки (бывших военкоматов) опубликовал Правительственный портал.
Согласно документу, теперь сотрудники территориальных центров комплектации и соцподдержки смогут выдавать повестки призывникам вне зависимости от места из регистрации и записи на военный учет.
То есть теперь военнообязанные одесситы смогут получить повестку, например, в Киеве, хотя ранее могли сослаться на то, что стоят на учете в другом военкомате.
При этом стоит отметить, что по факту повестки независимо от места жительства выдавали и до принятия этого постановления. Теперь же все будет происходить в рамках закона.
Напомним, в марте СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов, которые помогали уклоняющимся избежать мобилизации.
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Фото с Телеграм-канала Новости Одесса