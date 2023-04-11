Новости Одессы и Одесской области

Кабмин разрешил выдавать повестки украинцам независимо от места регистрации

Кабмин разрешил выдавать повестки украинцам независимо от места регистрации

Кабинет министров Украины официально узаконил вручение военнослужащими повесток военнообязанным украинцам независимо от их места жительства.

Соответствующее постановление с внесенными изменениями в систему работы территориальных центров комплектации и соцподдержки (бывших военкоматов) опубликовал Правительственный портал.

Согласно документу, теперь сотрудники территориальных центров комплектации и соцподдержки смогут выдавать повестки призывникам вне зависимости от места из регистрации и записи на военный учет.

То есть теперь военнообязанные одесситы смогут получить повестку, например, в Киеве, хотя ранее могли сослаться на то, что стоят на учете в другом военкомате.

При этом стоит отметить, что по факту повестки независимо от места жительства выдавали и до принятия этого постановления. Теперь же все будет происходить в рамках закона.

Напомним, в марте СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов, которые помогали уклоняющимся избежать мобилизации.

Читайте также:

Фото с Телеграм-канала Новости Одесса

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить