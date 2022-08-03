Повестка в военкомат: расставляем все точки над «i»

В нашей стране идет война и, конечно, для защиты и обороноспособности нам необходимы воины. Где же их взять государству? Для этого существует мобилизация. Только вот вопросов к ее проведению у граждан с каждым днем становится все больше.

Кто-то буквально обивает пороги военкоматов, чтобы попасть в ряды защитников Украины, а кому-то вручают повестку прямо по пути на работу, на блокпосту, в магазине, на пляже и даже в церкви… Почему так происходит и законно ли это, разъяснили в Вооруженных силах Украины.

Какие бывают повестки?

Важно понимать, что вручение повестки не является основанием для немедленного призыва на военную службу, то есть для мобилизации.

Сегодня в Украине могут вручать четыре вида повесток:

Повестка явиться в военкомат для уточнения учетных данных военнообязанного

Цель – обновить данные о призывниках в военном комиссариате: личные контакты, информация о состоянии здоровья призывника, составе семьи, месте работы, учебе и т.д.;

Повестка на прохождение медицинского осмотра при военкомате.

Цель – определить состояние здоровья и пригодность гражданина к службе. По результатам обследования выдается документ с выводом военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к военной службе;

Повестка-призыв на срочную военную службу

Приняв именно такую повестку и не явившись по ней, лицо уклоняется от призыва и рискует быть привлеченным к уголовной ответственности по ст. 335;

4. Повестка на прибытие на призывной участок

Ее еще называют «мобилизационным распоряжением», «боевой повесткой», «повесткой на отправку». Ее вручают военнообязанным, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными к несению военной службы, и обязывают гражданина явиться на призывной сборный пункт в течение 12-24 часов после объявления мобилизации.

Повестка на улице: все ли по закону?

Общая мобилизация в Украине началась с 24 февраля и будет длиться, по крайней мере, до 23 августа. Сроки могут продлить. Любой гражданин Украины, независимо от того, к какой очереди мобилизации он принадлежит, может получить повестку.

Повестки военнообязанным мужчинам могут вручать на улице и в других общественных местах. Это не противоречит законодательству.

«В 90% случаев эта повестка в первую очередь раздается для того, чтобы гражданин явился в территориальный центр комплектования (ТЦК), и начальник этого центра смог уточнить его военно-учетные данные, состояние здоровья. Возможно, потом по потребности, если он соответствует всем качествам, призвать его к службе в армии»,

– пояснил Роман Горбач, начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Таким образом, вручают сегодня в основном первый вид повесток. А раздача может быть организована в любом месте, которое не запрещено законодательством (по факту почти везде). Места выбирают начальники центров комплектования для того, чтобы как можно быстрее проверить информацию о количестве военнообязанных.

«Ходить по жилым кварталам, где установлены домофоны, или по частным поселениям, где высокие ворота, и стучать в дверь, где никто не открывает, – эффективность работы будет очень малая»,

– считает Горбач.

Другое дело – эффективность «уличного» подхода. Сами защитники на фронте, военные специалисты и даже министр обороны Украины считают такой способ пополнения личного состава армии, мягко говоря, «полной глупостью».

Почему не мобилизуют добровольцев?

Сейчас не все лица, изъявившие добровольное желание идти на фронт, призваны в армию. Военные объясняют это тем, что мобилизуют тех, кто нужен по конкретной специальности. Если доброволец обратился в ТЦК, его вызовут в случае необходимости в таких специалистах.

«Мобилизация не имеет добровольной основы. На законодательном уровне – это военная служба по призыву. Поэтому, конечно, могут призываться лица, не желающие служить. Но в Конституции написано, что оборона, защита суверенитета, целостности – это дело всего народа… Поэтому защищать государство – это обязанность каждого гражданина»,

– объяснил Роман Горбач.

По его словам, если бы все граждане самостоятельно обращались в ТЦК, повесток вообще можно было бы не вручать.

Кто может вручать повестки?

Не обязательно повестку должен заполнять руководитель территориального центра комплектования.

«Если мы внимательно посмотрим на образец повестки, то увидим, что повестку может подписать руководитель учреждения, руководитель поселкового совета и другие должностные лица. А военный комиссар может выдать распоряжение, в нем вписать сроки, фамилии этих военнообязанных и таким способом обязать этих должностных лиц оповестить военнообязанных, чтобы они явились в определенный срок в ТЦК»,

– объяснил Горбач.

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Фото РБК-Украина, Слово и дело, УСИ и Novyny-Lvfe