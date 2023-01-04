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Что изменилось в призыве на воинскую службу с нового года

Что изменилось в призыве на воинскую службу с нового года

На сайте Кабинета министров опубликовали постановление №1487 от 30 декабря 2022 года, которым вносятся ряд существенных изменений в порядок призыва на воинскую службу.

С Нового года в Украине введены следующие изменения:

  • Работодателей обязали вручать повестки по явке в военкомат своим сотрудникам.
  • Сверять данные для военкоматов теперь можно путем обхода домовладений.
  • Теперь каждый сможет подавать данные о себе через «Дию» (механизм еще не готов и передан для разработки в Минобороны).
  • Прием на работу или учебу военнообязанного отныне возможен только при наличии военного билета или постановки на учет.
  • Женщины медицинских профессий ранее не состоявшие на учете до 2026 смогут трудоустраиваться как невоеннообязанные.
  • Будет вестись учет военнообязанных украинцев за границей и способствование их возвращению в Украину во время мобилизации.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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