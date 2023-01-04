Что изменилось в призыве на воинскую службу с нового года

На сайте Кабинета министров опубликовали постановление №1487 от 30 декабря 2022 года, которым вносятся ряд существенных изменений в порядок призыва на воинскую службу.
С Нового года в Украине введены следующие изменения:
- Работодателей обязали вручать повестки по явке в военкомат своим сотрудникам.
- Сверять данные для военкоматов теперь можно путем обхода домовладений.
- Теперь каждый сможет подавать данные о себе через «Дию» (механизм еще не готов и передан для разработки в Минобороны).
- Прием на работу или учебу военнообязанного отныне возможен только при наличии военного билета или постановки на учет.
- Женщины медицинских профессий ранее не состоявшие на учете до 2026 смогут трудоустраиваться как невоеннообязанные.
- Будет вестись учет военнообязанных украинцев за границей и способствование их возвращению в Украину во время мобилизации.