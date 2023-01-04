Что изменилось в призыве на воинскую службу с нового года

Что изменится в Украине в 2023 году? В новогодние праздники всегда хочется надеяться на лучшее. Но что скрывать – нас ждет один из самых сложных годов в истории независимого украинского государства. И это понятно – в воюющей стране львиная доля госбюджетных средств направляется на оборону и безопасность. Поэтому ожидать повышения социальных стандартов украинцам не приходится. К чему надо готовиться в 2023 году, узнавала «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Общественная активистка вывозила уклонистов за границу В Одессе СБУ ликвидировала схему побега уклоняющихся за границу под видом моряков иностранных судов. ПОДРОБНЕЕ

Военные пенсии: что изменилось и каковы планы на будущее? Сегодня, 6 декабря, мы отмечаем День Вооруженных сил. Праздник был основан еще в 1993 году и привязан к дате принятия Закона «О Вооруженных силах Украины» (6 декабря 1991 года). В честь этой даты мы решили проанализировать, какие главные изменения в пенсионном обеспечении военнослужащих произошли в этом году и что нашим защитникам обещают в дальнейшем. ПОДРОБНЕЕ

Жизнь без света: куда обращаться, если не дозвониться до скорой? Сегодня, во время постоянных вражеских обстрелов и перебоев в электроснабжении, важно всегда быть на связи. Но из-за отсутствия света часто не работают и телефоны, даже — экстренных служб. Поэтому появились дополнительные возможности связи. Мы узнали, куда обращаться, если стало плохо, а связи нет. ПОДРОБНЕЕ