Задержали людей, которые сообщали в телеграм, где раздают повестки в Одессе

СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов, которые помогали уклоняющимся избежать мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Сообщали, где раздают повестки

Интернет-ресурсы сообщали о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.

В первую очередь они «сливали» актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов.

Для сбора сведений о «локации» использовали собственную сеть осведомителей среди местных жителей.

Информация постоянно обновлялась, что позволило каналам быстро нарастить собственную аудиторию до числа свыше 400 тыс. подписчиков.

Решили заработать на мобилизации

После этого администраторы решили сделать на этом бизнес и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники установили личности всех организаторов преступной деятельности.

Среди них – два владельца SMM-компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием так называемых ботоферм.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили:

компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий;

банковские карты, на которые злоумышленникам поступали деньги за размещение рекламы.

В настоящее время шести администраторам деструктивных телеграм-каналов планируется уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала про самые роскошные, приятные и нелепые способы избежать мобилизации в Одессе.

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