Кабмін продовжив дію бронювань через кібератаку на держреєстри

Про це у себе у Facebook повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, 19 грудня 2024 року Мін’юст зафіксував масштабний збій у мережевій інфраструктурі, що обслуговує держреєстри. Причиною стала російська кібератака, спрямована на порушення роботи критичної інфраструктури. Роботу реєстрів тимчасово зупинено. За словами колишнього міністра юстиції Дениса Малюськи, серйозної проблеми у видаленні інформації немає. Адже існують резервні копії для відновлення.

Відновлення першочергових систем, таких як Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців та реєстр прав на нерухоме майно, планується протягом двох тижнів.

Поки триває відновлення систем, уряд продовжив дію бронювань.

– Йдеться про бронювання, надані Міністерством економіки України або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, тобто через портал «Дія». Продовження бронювання відбудеться автоматично. Вам не потрібно додатково звертатися до відповідних органів для оформлення нових документів, – пояснила міністерка.

Наприклад, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Та якщо бронювання закінчилося до 19 грудня 2024 року, воно не продовжується. Такі бронювання можна буде поновити після відновлення роботи реєстрів.

– Міністерство оборони України має упродовж п’яти днів внести необхідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, аби синхронізувати дані реєстру з ухваленими змінами, – додала Свириденко.

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