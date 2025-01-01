В одесских Центрах админуслуг будет доступна новая услуга

Это решение было принято 31 декабря во время заседания Правительства, сообщили в МВД.

Нововведение предоставит гражданам более широкие возможности для выбора учреждения, в котором можно одновременно оформить внутренний паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. В частности, в случае потери или похищения документов.

«Целью принятия распоряжения является адаптация к Закону Украины от 9 мая 2024 года № 3709-IX, который регулирует предоставление отдельных административных услуг, в частности за рубежом», — говорится в сообщении.

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