Бронирование через Дію: сколько отсрочек получено за неделю в Одесской области

В Минцифре также подчеркнули, что новый сервис устраняет влияние человеческого фактора и значительно ускоряет процесс бронирования. Например, только в Одесской области за последнюю неделю было забронировано 2348 работников критически важных для страны и ее обороны предприятий.

Ранее на проверку информации вручную тратились недели. Совместно с Минэкономики и Минобороны удалось автоматизировать все возможные процессы, сделав сервис прозрачным и быстрым. Теперь среднее время на получение электронного бронирования составляет 15 минут.