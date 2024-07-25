Бронирование через Дію: сколько отсрочек получено за неделю в Одесской области

Сервис электронного бронирования заработал на портале «Дія» для категорий критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны. В Минцифре сообщили, что всего за неделю бронь от призыва получили более 55 тысяч специалистов.
В Минцифре также подчеркнули, что новый сервис устраняет влияние человеческого фактора и значительно ускоряет процесс бронирования. Например, только в Одесской области за последнюю неделю было забронировано 2348 работников критически важных для страны и ее обороны предприятий.
Ранее на проверку информации вручную тратились недели. Совместно с Минэкономики и Минобороны удалось автоматизировать все возможные процессы, сделав сервис прозрачным и быстрым. Теперь среднее время на получение электронного бронирования составляет 15 минут.