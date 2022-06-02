Возле одесского побережья взорвали две вражеские мины

1 июня 2022 года у одесского берега уничтожили путем подрыва две морские якорные мины которые штормом накануне сорвало с крепления и волнами принесло поближе к берегу.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Операцию по обезврживанию мин провела корабельная подрывная команда ВМС ВС Украины. Обе мины военные моряки уничтожили путем контролируемого подрыва прямо в море.

Это уже пятая морская мина с начала недели, которую после воскресного шторма принесло к побережью Одесщины.

В горсовете еще раз обращают внимание одесситов на то, что сейчас действут запрет на посещение побережья и использование прибрежных вод для плавания, рыбалки, развлечений и т.п.

Запрет введен ради безопасности граждан.