Новости Одессы и Одесской области

Возле одесского побережья взорвали две вражеские мины

Возле одесского побережья взорвали две вражеские мины

1 июня 2022 года у одесского берега уничтожили путем подрыва две морские якорные мины которые штормом накануне сорвало с крепления и волнами принесло поближе к берегу.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Операцию по обезврживанию мин провела корабельная подрывная команда ВМС ВС Украины. Обе мины военные моряки уничтожили путем контролируемого подрыва прямо в море.

Это уже пятая морская мина с начала недели, которую после воскресного шторма принесло к побережью Одесщины.

В горсовете еще раз обращают внимание одесситов на то, что сейчас действут запрет на посещение побережья и использование прибрежных вод для плавания, рыбалки, развлечений и т.п.

Запрет введен ради безопасности граждан.

подрыв мины

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить