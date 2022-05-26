На одесское побережье не высадится десант, но может выбросить мины

По оперативной информации Оперативного командования (ОК) «Юг» по состоянию на полдень 26 мая 2022 года, из-за штормовой погоды угрозы высадки морского десанта на одесское побережье нет, однако высока вероятность выброса на берег морских мин.

Также в ОК сообщают, что корабельная группировка противника в Черном море, состоящая из шести больших десантных кораблей и двух ракетоносителей, не претерпела изменений ни в составе, ни в выполняемых задачах. В этой связи угроза нанесения ракетных ударов, в том числе и с моря, остается в силе.

Кроме того, информирует «Юг», враг продолжает информационную войну и забрасывает жителей Одессы и Одесской области фейками, в частности, о якобы обустройстве «боевиков-нацистов» в школах и больницах.

«Общеизвестная практика рашистов на примере того же Мариуполя – оправдать себя заранее, когда поражают именно такие социально важные и совершенно не военные объекты»,

– говорится в сообщении военного командования.

Одесситов и жителей области по-прежнему призывают к бдительности и внимательности и просят не поддаваться панике и провокациям, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и помнить о том, что побережье и прибрежные воды сейчас взрывоопасны.

Не следует помогать врагу, разглашая мероприятия, проводимые нашими силами обороны и сообщать в сети о перемещении и нахождения военной техники и подразделений.

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