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На одесское побережье не высадится десант, но может выбросить мины

На одесское побережье не высадится десант, но может выбросить мины

По оперативной информации Оперативного командования (ОК) «Юг» по состоянию на полдень 26 мая 2022 года, из-за штормовой погоды угрозы высадки морского десанта на одесское побережье нет, однако высока вероятность выброса на берег морских мин.

Также в ОК сообщают, что корабельная группировка противника в Черном море, состоящая из шести больших десантных кораблей и двух ракетоносителей, не претерпела изменений ни в составе, ни в выполняемых задачах. В этой связи угроза нанесения ракетных ударов, в том числе и с моря, остается в силе.

Кроме того, информирует «Юг», враг продолжает информационную войну и забрасывает жителей Одессы и Одесской области фейками, в частности, о якобы обустройстве «боевиков-нацистов» в школах и больницах.

«Общеизвестная практика рашистов на примере того же Мариуполя – оправдать себя заранее, когда поражают именно такие социально важные и совершенно не военные объекты»,

– говорится в сообщении военного командования.

Одесситов и жителей области по-прежнему призывают к бдительности и внимательности и просят не поддаваться панике и провокациям, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и помнить о том, что побережье и прибрежные воды сейчас взрывоопасны.

Не следует помогать врагу, разглашая мероприятия, проводимые нашими силами обороны и сообщать в сети о перемещении и нахождения военной техники и подразделений.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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