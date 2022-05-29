Одесситы приводят на заминированные пляжи детей

Пляжи в Одессе заминированы, чтобы воспрепятствовать высадке российского морского десанта. Еще на них периодически выбрасывает корабельные мины. Все это смертельно опасно, потому не понятно, чем думают одесситы, когда идут на пляж, еще и детей с собой берут.

Ситуация с детьми тут, по мнению спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука выглядит особо циничной.

«Не хочется, чтобы ноги и головы летали над Черным морем», — отметил он в эфире национального телемарафона.

Братчук подчеркнул, что акватория и побережье Черного моря по-прежнему. заминированы. И речь не только об одесских пляжах, заминировано все побережье области.

«Я надеюсь, что в ближайшее время – юристы над этим уже работают – соответствующие положения законодательства позволят привлечь человека к ответственности за такие действия. Ведь речь идет не только о нарушении условий военного положения или общественного порядка. Речь идет о том, что сегодня власть пытается максимально спасти людей», — сказал Братчук.