На одесское побережье вынесло вражескую мину

На одесском побережье после недавнего шторма нашли морскую мину.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, в результате недавнего шторма в Черном море одну из вражеских мин сорвало с крепления и волнами принесло прямо к берегу.

Взрывоопасный предмет обнаружили на одном из песчаных пляжей военнослужащие ВСУ. Этот пляж систематически патрулируется, и отдыхающих здесь не было.

Опасную находку вывезли на безопасное расстояние, где военные специалисты-подрывники ее обезвредили.

Одесситов в очередной раз предупреждают: посещать пляжи категорически запрещено!

Напомним, несколько дней назад после ночного шторма, к побережью Одессы прибило две морские мины. На следующий день их уничтожили прямо в воде.

А в начале мая в Одесском заливе обезвредили мину, которая всплыла на поверхность воды.