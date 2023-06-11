К одесским берегам море приносит херсонских змей – стоит ли их опасаться?

После ужасающей техногенной катастрофы и массового затопления Херсонщины после подрыва оккупантами Каховской ГЭС на одесское побережье, наряду с остатками мебели, разрушенных домов, мин, начало приносить и разных животных, в том числе и змей. Но если собачки, котики и черепашки как правило вызывают умиление и желание спасти, то встреча со змеями, как полагают многие, ничего приятного не сулит. Но так ли все ужасно на самом деле? И насколько ядовиты ползучие херсонские «гостьи», рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Как рассказал директор зоопарка сегодня у себя в Facebook, вчера сотрудники зоопарка выезжали к морю по вызову полиции: как оказалось, к берегу прибило змею, которую приняли за гадюку. Но специалисты выяснили, что это просто водяной уж.

«На Херсонщине действительно живет степная гадюка (Vipera renardi), и теоретически может принести и ее, но на практике это очень маловероятно. Поэтому не стоит в каждой змее видеть опасность», – поясняет Беляков.

А тех, кто случайно увидит змею, он просит сделать несколько фото и сбросить их на номер 068 140-45-39.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как вести себя при встрече со змеей в Одесской области.

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