Одесские патрульные спасли в Херсоне рядового Мавика и передали в зоопарк (видео)

Необычную спецоперацию провели одесские патрульные полицейские, которые несут службу в сводном отряде в Херсоне: они спасли рядового Мавика. Именно так они назвали найденного совенка, чудом уцелевшего после очередного обстрела города рашистами. Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

Так, на днях после очередного обстрела оккупантами Херсона патрульные, которые обследовали прилегающую территорию, увидели на одной из улиц города, сидящего на дороге совенка.

Инспекторы Владимир Криницкий, Александр Парух и Руслан Пайлик не остались в стороне: они подобрали птенца и даже дали ему имя – рядовой Мавик.

«Mavic – это такие дроны. И мы можем наблюдать, как эти маленькие, но сверхважные птички уничтожают орков, наводят арту и спасают жизнь. Поэтому так и решили назвать малыша», – рассказал Владимир Криницкий.

Затем патрульные позвонили директору одесского зоопарка Игорю Белякову, который охотно отозвался на просьбу принять пернатого.

Сейчас рядовой Мавик уже в Одессе и чувствует себя хорошо, ведь сотрудники зоопарка заботятся о нем.

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