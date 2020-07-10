Без паники: как вести себя при встрече со змеей в Одесской области

Теплое время года – это время массовых встреч со змеями как в Одесской области, так и в городе. Очень часто такая неожиданная находка во дворе даче или на пляже вызывает у человека панику от которой, обычно, страдает змея. Стоит ли боятся наших змей и как вести себя при встрече с этими пресмыкающимся? С этим вопросом мы обратились к Игорю Белякову, директору Одесского зоопарка, который более сорока лет занимается их изучением.

Змеи Одесской области, какие они?

В Одесской области водится четыре основных вида змей. Два вида ужей – обыкновенный и водяной и два вида полозов. Все они не ядовиты.

Уж обыкновенный. Визитная карточка ужа – желтые “ушки”. Его у нас хорошо знают даже дети. Поэтому, проблем с ним практически не возникает.

Фото: Marek_Szczepanek

Водяной уж – “родной брат” обыкновенного ужа. Он не ядовит, кусаться не умеет. У него нет желтых ушек, а окраска может быть разной: от серо-пятнистой с оранжевым брюшком до абсолютно черного цвета. При встрече с вами он начнет извиваться, шипеть и издавать неприятный запах. Но это все методы защиты, а не нападения. Это самый многочисленный вид змей в Одесской области.

Полоз желтобрюхий – самая большая змея Европы, узнать которую можно по характерному желтоватому пузику. Это не ядовитая, но агрессивная змея-воин, длина которой может превышать два метра. Но никакой реальной угрозы человеку полоз не представляет. Охраняется законом. Занесен в Красную книгу Украины.

Фото: Красная книга Украины

Полоз сарматский. Он же палласов полоз, он же четырехполосный полоз. Очень красивая змея, вся “рябчик”. Укусить может, но она не ядовитая. Охраняется законом. Полоз занесен в Красную книгу Украины.

Есть еще один вид – гадюка Никольского, которую чрезвычайно редко можно встретить только на севере Одесской области, в Савранском урочище. Игорь Беляков говорит, что за всю свою сорокалетнюю практику изучения змей, видел такую гадюку только три раза. Еще раз обращаем ваше внимание, в окрестностях Одессы эти змеи не водятся.

Фото: Харьковский зоопарк

Проблема есть

За последние десятилетия у нас уменьшается численность обыкновенного ужа, но увеличивается численность других трех видов. Это происходит по нескольким причинам. Видимо, им подходят изменения кормовой базы, они более терпимы к соседству с человеком и их стали меньше убивать.

– В 80-е и 90-е годы змей убивали гораздо больше, – говорит Игорь Беляков, а за последние годы культура населения и уровень образования вырос. Люди меняются, и в лучшую сторону – они понимают, что эти змеи не ядовиты. Мы ведем большую образовательную работу. Сняли несколько фильмов, читаем лекции. Нужны широкомасштабные программы и объяснение того, что змеи – наши друзья, а не враги. Они не скользкие, не холодные, а наоборот, очень грациозные и надо относиться к ним с любовью.

Полезность змей очевидна – они охотятся на грызунов: мышей, крыс, которые уничтожают урожай и разносят инфекционные болезни. Но самое главное, то, что они составляют часть экосистемы: они поедают кого-то и их тоже кто-то ест. Среди тех, кто активно поедает змей – ежи, лисы, хорьки, куницы, волки, цапли, аисты, журавли, орлы. Если убрать это звено из цепи, то мы получим необратимые последствия.

Без паники. Правила сожительства

Змеи могут появиться где угодно: заползти в машину, офис, спрятаться под кроватью и даже выползти из унитаза. Специальных служб, которые бы занимались их поимкой нет, а спасатели в таких случаях перезванивают Игорю Белякову. Если Игорь Владимирович рядом, то может и подъехать лично, но чаще всего, он просит сфотографировать змею. После этого он говорит, что это за экземпляр и как с ним надо поступать. К сожалению, бывает и такое, что на телефон присылают уже мертвых особей, еще раз призываем этого не делать.

Если вдруг вас укусил полоз или уж, во-первых, не паникуйте – у этих змей нет ядовитых зубов. Их укус может выглядеть как царапина. В этом случае, можно просто протереть место укуса спиртом, во избежании занесения вторичной инфекции. Конечно, на всякий случай, как и после укуса любого другого дикого животного, лучше обратиться к врачу, поймать змею и вместе с ней прийти в лечебное заведение.

Хоть у нас и не водятся ядовитые змеи, но такая может сбежать из частного террариума, и поверьте, случается это часто, – отметил Игорь Беляков.

В Украине же, говорит, Игорь Владимирович, очень легко отличить ядовитую змею от неядовитой даже дилетанту. Надо посмотреть змее в глаза. Если у нее, зрачок круглый и похож на человеческий – значит, это полоз или уж. Если вертикальный, как у кошки, то значит, это гадюка. Но это правило действует только в Украине.

В случае обнаружении змеи можно позвонить Игорю Владимировичу Белякову по телефону 068-14-04-539.

Ранее сообщалось, что змеи расплодились и в Одесском зоопарке.