Юморина на карантине: в Одессе не будет ранее обещанных фотозон и трамваев с клоунами (видео)

Традиционная одесская Юморина 2021 года – на карантине в связи с попаданием региона в «красную» зону. Об этом заявила директор департамента культуры и туризма городского совета Одессы Татьяна Маркова.

Комментарий чиновницы опубликован на YouTube-канале мэрии «Думская, 1».

По словам Марковой, несмотря на то, что заранее было известно, что в этом году не будет праздничного шествия, больших концертов и прочих мероприятий, планировалось организовать в городе специальные фотозоны, флешмобы, выставки цитат, карикатур и т.п. Но позже и от этих намерений пришлось отказаться из-за сложной эпидситуации в регионе.

«Поэтому создавайте себе настроение сами», – посоветовала директор департамента культуры и туризма.

Она также отметила, что в мэрии привлекли очень много одесситов, которые присылают свои поздравления со всего мира и посоветовала наведаться 1 апреля на страницу департамента культуры и туризма в Facebook, а также посмотреть эти поздравления на сайте города.

Напомним, ранее Татьяна Маркова рассказывала, какой будет Юморина в этом году и обещала одесситам и гостям города фотозоны, флешмобы и трамваи с клоунами.

Еще по теме: Одесская Юморина: пять мифов о «самом одесском празднике».