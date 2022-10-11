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Энергетики рассказали о ситуации с электроснабжением в Одесской области после обстрелов

Энергетики рассказали о ситуации с электроснабжением в Одесской области после обстрелов

На утро 11 октября 2022 года, несмотря на массированные обстрелы энергообъектов Украины, ситуация с электроснабжением в Одесской области стабильная.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Дополнительно ремонтные бригады ДТЭК Одесские электросети переведены в аварийно-восстановительный режим работы и готовы оперативно возвращать свет в дома клиентов в случае отключений из-за боевых действий,

— сказано в сообщении компании.

Работники имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и обеспечены всем необходимым для возобновления работы оборудования в случае повреждений из-за боевых действий при условии получения разрешений от Вооруженных Сил Украины.

Пока энергосистема Одесщины работает надежно и стабильно. Если у вас нет света – это может быть следствием отдельной немассовой аварии на электросети. Об этом можно сообщить в компанию по одному из каналов дистанционного обслуживания:

Колл-центр:

  • для стационарных телефонов +38 (048) 705-90-90
  • для мобильных телефонов +38 (068) 750-90-90, +38 (095) 750-90-90, +38 (073) 750-90-90

Ранее сообщалось, что в Одессе возможны отключения света и как этого избежать.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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