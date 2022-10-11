Энергетики рассказали о ситуации с электроснабжением в Одесской области после обстрелов

На утро 11 октября 2022 года, несмотря на массированные обстрелы энергообъектов Украины, ситуация с электроснабжением в Одесской области стабильная.
Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».
Дополнительно ремонтные бригады ДТЭК Одесские электросети переведены в аварийно-восстановительный режим работы и готовы оперативно возвращать свет в дома клиентов в случае отключений из-за боевых действий,
— сказано в сообщении компании.
Работники имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и обеспечены всем необходимым для возобновления работы оборудования в случае повреждений из-за боевых действий при условии получения разрешений от Вооруженных Сил Украины.
Пока энергосистема Одесщины работает надежно и стабильно. Если у вас нет света – это может быть следствием отдельной немассовой аварии на электросети. Об этом можно сообщить в компанию по одному из каналов дистанционного обслуживания:
- официальные страницы ДТЭК Одесские электросети в фейсбуке и инстаграмме;
- чат-боты Viber и Telegram;
- личный кабинет на сайте ДТЭК Одесские электросети.
Колл-центр:
- для стационарных телефонов +38 (048) 705-90-90
- для мобильных телефонов +38 (068) 750-90-90, +38 (095) 750-90-90, +38 (073) 750-90-90
Ранее сообщалось, что в Одессе возможны отключения света и как этого избежать.
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