В Украине возможны перебои со светом, водой и связью

По состоянию на 11:00 10 октября в результате массированного ракетного удара в Украине повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его информации сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью. Они могут возникнуть в любой точке Украины.

Главная цель этих военных преступников посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты,

— заявил премьер.

10 октября российская федерация массово атакует Украину ракетами и дронами-камикадзе. От ударов пострадали 12 регионов Украины и столица. Среди целей врага объекты критической инфраструктуры, отвечающие за электро и водоснабжение, а также связь.

В этой связи во всех украинских школах, вом числе одесских, временно отменили очное обучение. До 14 октября дети будут учиться дистанционно.