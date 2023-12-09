Где дешевле: обзор цен на продукты на рынках Одессы и Одесской области

Привоз: «смешные» цены на продукты

Снежный ураган прошелся по одесскому Привозу. Но увидеть на рынке можно теперь только его «последствие» в виде огромной грязноватой горы: между рядами все чисто. Пришлось даже услышать о цене на тот снег, но главное поинтересоваться ценами на продукты.

Цены на овощи

картофель — 10-23 гривен;

лук — 15-30 гривен;

помидоры — 60-120 гривен;

свекла — 20-30 гривен;

кабачки — 45-70 гривен;

огурцы — 75-100 гривен;

сладкий перец — 20-85 гривен;

баклажаны — 20-65 гривен;

капуста — 20-30 гривен;

чеснок — 90-150 гривен;

морковь — 15-25 гривен;

зелень в пучках — от 10 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 15-30 гривен;

слива — 20-50 гривен;

груши — 25-75 гривен;

виноград — 50-75 гривен;

лимоны — 30-65 гривен;

мандарины — 40-85 гривен;

апельсины — 50-80 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

яйца (десяток) — 40-85 гривен;

брынза — 150-200 гривен;

творог — 80-110 гривен;

Цены на мясо: говядина телятина

задняя часть — 220-240 гривен;

телячья шея — 170-180 гривен;

ребра — 120-130 гривен;

антрекот — 170 гривен;

сало соленое — 140-260 гривен.

Цены на мясо: свинина

задняя часть — 180-190 гривен;

шея — 220-240 гривен;

лопатка — 150-160 гривен;

ребра — 180-200 гривен;

сало — 100-190 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 60-90 гривен;

караси — 60-70 гривен;

лобан — 100 гривен;

судак — 180-220 гривен.

Новый базар: дешевые яйца и мясной рай

Одесский Новый базар, субботний день зовет «закупаться». Люди проходят неторопливо, рассматривают, потому что знают: Новый это не только рынок, это «выход в свет». Что только здесь ни продается! Самое время ценами поинтересоваться.

Цены на овощи

картофель — 10-30 гривен;

лук — 20-25 гривен;

помидоры — 50-100 гривен;

свекла — 15-25 гривен;

кабачки — 45-60 гривен;

огурцы — 90-120 гривен;

сладкий перец — 80-150 гривен;

баклажаны — 45-80 гривен;

капуста — 25-40 гривен;

морковь — 20-25 гривен;

грибы — 100-120 гривен;

чеснок — 110-140 гривен;

зелень в пучках — от 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 15-30 гривен;

слива — 40-60 гривен;

груши — 40-80 гривен;

виноград — 45-80 гривен;

лимоны — 40-80 гривен;

мандарины — 60-100 гривен;

апельсины — 60-90 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

яйца (десяток) — 35-70 гривен;

брынза — 160-250 гривен;

творог — 80-170 гривен.

Цены на мясо: говядина телятина

задняя часть — 220-250 гривен;

лопатка — 220-240 гривен;

шея — 180-220 гривен;

ребра — 130-150 гривен.

Цены на мясо: свинина

задняя часть — 180-240 гривен;

шея — 250–270 гривен;

лопатка — 150-220 гривен;

ребра — 180-190 гривен;

несоленое сало — 90-200 гривен;

соленое сало — 160-260 гривен.

Цены на рыбу

карп — 110-150 гривен;

толстолобик — 80-110 гривен;

лобан — 80-100 гривен;

судак — 150-250 гривен;

сом — 200-250 гривен.

Солнечный: базарчик в Аркадии

Цены на овощи

картофель — 10-20 гривен;

лук — 18-40 гривен;

томаты — 90-120 гривен;

свекла — 18 гривен;

кабачки — 80 гривен;

огурцы — 100 гривен;

сладкий перец — 25-75 гривен;

баклажаны — 120 гривен;

капуста — 50 гривен;

чеснок — 90-140 гривен;

морковь — 20 гривен;

зелень на развес — от 200 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 25 гривен;

слива — 40 гривен;

груши — 50-70 гривен;

виноград — 45-75 гривен;

лимоны — 70 гривен;

мандарины — 80 гривен;

апельсины — 80-120 гривен;

Цены на молочные продукты

яйца (десяток) — 80 гривен;

брынза — 190-270 гривен;

сыр — 140-170 гривен;

молоко — 35 гривен;

сливки — 200 гривен;

масло — 270 гривен.

Цены на мясо

Говядина задок — 250 гривен.

Свинина: биток — 250 гривен;

Свинина: задняя часть — 190-250 гривен;

Свинина: лопатка — 180 гривен;

Свинина: ребра — 170 гривен;

Свинина: нога — 100 гривен;

Свинина: сало соленое — 250 гривен.

Киевский: за овощами и фруктами

Именно так говорят одесситы, проживающие в Киевском районе Одессы, на Таирова. В первые дни декабря на Киевском рынке было почти все, что можно себе представить только делай выбор, чего вкусненького хочется. На этом рынке много фермеров, которые продают свои качественные овощи и фрукты, поэтому есть возможность торговаться, улыбаться и экономить бюджет семьи.

Цены на овощи

картофель — 15-20 гривен;

лук — 20-30 гривен;

помидоры — 110-130 гривен;

свекла — 25-35 гривен;

кабачки — 70-90 гривен;

огурцы — 80-110 гривен;

сладкий перец — 100-140 гривен;

баклажаны — 75-130 гривен;

капуста — 15-25 гривен.

чеснок — 100-140 гривен;

морковь — 20-25 гривен;

зелень в пучках — от 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 15-35 гривен;

слива — 45-60 гривен;

груши — 50-85 гривен;

виноград — 70-100 гривен;

лимоны — 50-75 гривен;

мандарины — 60-110 гривен;

апельсины — 70-100 гривен.

Цены на молочные продукты

яйца (десяток) — 60-85 гривен;

брынза — 180-260 гривен;

сыр — 100-150 гривен.

Цены на мясо: говядина телятина

задняя часть — 210-260 гривен;

телячья шея — 190-200 гривен;

ребра — 150-170 гривен;

антрекот — 190 гривен.

Цены на мясо: свинина

задняя часть — 200-210 гривен;

шея — 260 гривен;

лопатка — 180-200 гривен;

ребра — 180-220 гривен;

сало свежее — 140-200 гривен;

сало соленое — 230-260 гривен.

Цены на рыбу

караси — 80 гривен;

толстолобик — 90 гривен;

хек — 140-160 гривен;

скумбрия — 180 гривен.

Южный: всегда большой выбор мяса и рыбы, да и цены самые интересные

Рынок «Южный» более по сердцу тем одесситам, кто к нему привык или живет рядом. Цены на «Южном» на овощи и фрукты выше, чем на «Киевском». Хотя эти рынки расположены недалеко друг от друга. Что касается мяса, рыбы и молочной продукции на этом рынке выбор всегда большой и цены интересные. Отметим, что стремительно поднялась за последнюю неделю цена на яйца, а вот цены на мясо пока держатся.

Цены на овощи

картофель — 20-25 гривен;

лук — 30 гривен;

помидоры — 120-140 гривен;

свекла — 35 гривен;

кабачки — 80-90 гривен;

огурцы — 90-110 гривен;

перец — 120-140 гривен;

баклажаны — 90-130 гривен;

капуста — 20-25 гривен;

чеснок — 120-140 гривен;

морковь — 20-25 гривен;

зелень — от 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 20-35 гривен;

слива — 60-80 гривен;

груши — 60-85 гривен;

виноград — 80-100 гривен;

лимоны — 60-85 гривен;

мандарины — 80-140 гривен;

апельсины — 80-120 гривен.

Цены на молочные продукты

яйца (десяток) — 60-85 гривен;

брынза — 180-260 гривен;

сыр — 110-150 гривен.

Цены на мясо: говядина телятина

задняя часть — 200-240 гривен;

телячья шея — 160-180 гривен;

ребра — 140-160 гривен;

антрекот — 170-210 гривен.

Цены на мясо: свинина

задняя часть — 190-220 гривен;

шея — 260-280 гривен;

лопатка — 190-210 гривен;

ребра — 180-220 гривен;

сало свежее — 160-210 гривен;

сало соленое — 240-260 гривен.

Цены на рыбу

караси — 60-80 гривен;

толстолобик — 80-90 гривен;

судак — 160-180 гривен;

хек — 130-170 гривен;

скумбрия — 160-200 гривен.

Северный: ажиотаж на овощи и полупустой мясной корпус

Первая половина субботы самый что ни на есть базарный день. И действительно, люди толпятся возле овощных и фруктовых прилавков. А вот в мясомолочном корпусе покупателей мало, хотя прилавки ломятся от предложения. Возможно, дело в ценах.

Цены на овощи

картофель — 20 гривен;

лук — 20-30 гривен;

помидоры — 50-90 гривен;

свекла — 20-30 гривен;

кабачки — 70 гривен;

огурцы — 75-100 гривен;

сладкий перец — 45-100 гривен;

баклажаны — 40 гривен;

капуста — 15-20 гривен;

чеснок — 85-150 гривен;

морковь — 20-30 гривен;

зелень — от 5-10 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 15-25 гривен;

слива — 25-45 гривен;

груши — 25-60 гривен;

виноград — 85 гривен;

лимоны — 70 гривен;

мандарины — 70-85 гривен;

апельсины — 50-80 гривен.

Цены на молочные продукты

яйца (десяток) — 66 гривен;

брынза — 160-170 гривен;

творог — 80-140 гривен;

сало соленое — 150-240 гривен.

Цены на мясо: говядина телятина

задняя часть — 230-250 гривен;

телячья шея — 180-200 гривен;

ребра — 110-130 гривен;

антрекот — 170-180 гривен;

Цены на мясо: свинина

задняя часть — 170 гривен;

шея — 210 гривен;

лопатка — 160-180 гривен;

ребра — 180-200 гривен;

сало свежее — 100-170 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 70 гривен;

караси — 80 гривен;

лобан — 100 гривен;

судак — 140-220 гривен;

белый амур — 120 гривен.

Арциз: лучшие дни для покупок во вторник и пятницу

Базары в Одесской области объединяет то, что они все очень колоритные. Здесь звучат языки представителей всех национальных общин, населяющих край. А для тех, кто хочет удачнее закупиться, подскажу, что лучшие базарные дни в Арцизе вторник и пятница. Успешного базара!

Цены на овощи

картофель — 15-22 гривны;

лук — 20 гривен;

помидоры — 50-75 гривен;

свекла — 20 гривен;

кабачки — 85 гривен;

огурцы — 70-100 гривен;

сладкий перец — 45-60 гривен;

баклажаны — 35 гривен;

капуста — 10 гривен;

чеснок — 85-120 гривен;

морковь — 15 гривен;

зелень — от 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 18-25 гривен;

груши — 45 гривен;

виноград — 65 гривен;

лимоны — 65 гривен;

мандарины — 65 гривен;

апельсины — 70 гривен.

Цены на молочные продукты

яйца (десяток) — 60 гривен;

брынза — 200 гривен;

сыр — 100-130 гривен;

молоко — 30 гривен;

сметана — 180 гривен.

Цены на мясо: говядина телятина

задняя часть — 190-200 гривен;

телячья шея — 190-200 гривен;

ребра — 150 гривен;

антрекот — 190 гривен;

Цены на мясо: свинина

задняя часть — 170 гривен;

шея — 180-190 гривен;

лопатка — 170 гривен;

ребра — 175 гривен;

сало свежее — 80-130 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 150 гривен;

караси — 75 гривен;

судак — 180-200 гривен;

белый амур — 120 гривен.

Тарутино: за говядиной приходите в субботу

В чем прелесть рынков в небольших городах или поселках так это в том, что там все друг друга знают. Потому риск купить несвежий продукт хоть и существует, но еще неизвестно, кто рискует больше, покупатель или недобросовестный продавец, которого призовут к ответу. Тарутинский рынок работает каждый день, кроме воскресенья, но если вам нужна говядина приходите в субботу, в другие дни она бывает редко.

Цены на овощи

картофель — 15-18 гривен;

лук — 20 гривен;

помидоры — 70-90 гривен;

свекла — 15 гривен;

кабачки — 85 гривен;

огурцы — 100-120 гривен;

сладкий перец — 60-120 гривен;

капуста — 15 гривен;

пекинская капуста — 35 гривен;

тыква — 20 гривен;

чеснок — 100-120 гривен;

морковь — 15 гривен;

зелень от 25 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 15-20 гривен;

виноград — 60-70 гривен;

лимоны — 70 гривен;

мандарины — 50-100 гривен;

апельсины — 75 гривен.

Цены на молочные продукты

яйца (десяток) — 55-65 гривен;

брынза — 180 гривен;

сыр — 100 гривен;

молоко — 25-30 гривен;

сметана — 100 гривен;

сливки — 140 гривен.

Цены на мясо: говядина телятина

задняя часть — 190-200 гривен;

грудинка — 130 гривен;

ребра — 120 гривен;

антрекот — 150 гривен.

Цены на мясо: свинина

задняя часть — 180 гривен;

шея — 190 гривен;

лопатка — 175 гривен;

ребра — 170 гривен;

сало свежее — 120-160 гривен;

перепела — 300 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 60-80 гривен;

караси — 60-65 гривен;

карп — 100 гривен.

Рени: время «уставших овощей»

Экономные жители Рени постоянно мониторят цены на рынке и в магазинах: они порой отличаются существенно. Например, лук сейчас дешевле в магазине, а сладкий перец на базаре. Затянувшаяся осень сезон «уставших овощей», на которые цены хорошо скидывают. Сейчас можно купить свежего перца «на пожарку» по — 15 гривен. И найти «уставшие» баклажаны по — 10-15: а какая разница все равно их запекать.

Цены на овощи

картофель — 14-16 гривен;

лук — 14-28 гривен;

помидоры — 55-100 гривен;

свекла — 7-15 гривен;

сладкий перец — 15-120 гривен;

баклажаны — 15-35 гривен;

капуста — 9-15 гривен;

чеснок — 100-150 гривен;

морковь — 10-22 гривны;

зелень — от 10 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 15-25 гривен;

слива — 45 гривен;

груши — 35-70 гривен;

виноград — 25-65 гривен;

лимоны — 40-60 гривен;

мандарины — 45-70 гривен;

апельсины — 45-90 гривен.

Цены на молочные продукты

яйца (десяток) — 53-60 гривен;

брынза — 170-240 гривен;

сыр — 120-170 гривен.

Цены на мясо: свинина

задняя часть — 195-210 гривен;

шея — 220-240 гривен;

лопатка — 150-160 гривен;

ребра — 180-200 гривен;

сало свежее — 150-200 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 35-60 гривен;

караси — 45-70 гривен;

судак — 120-150 гривен;

белый амур — 40-60 гривен.

Любашевка: цены обвалились, как зашел конкурент

В Любашевке цены на продовольствие в октябре существенно «обвалились» с открытием в поселке первого на Одесщине магазина центральноукраинской сети «Файно Маркет». По доступным ценам есть овощи, крупы, макароны, сахар, яйца, фрукты и т. п. Некоторые предприниматели, которые дорого закупили овощи, жаловались местным властям на низкие цены в этом супермаркете. А некоторые даже поставили цены ниже, чем в «Файно», на радость покупателям. Итак, цены на рынке.

Цены на овощи

картофель — 12-14 гривен;

лук — 15-20 гривен;

помидоры — 80-85 гривен;

морковь — 16-20 гривен;

свекла — 15 гривен;

огурцы — 85-100 гривен;

сладкий перец — 85-100 гривен;

баклажаны — 20-80 гривен;

капуста — 9-15 гривен;

чеснок — 120-150 гривен;

зелень — 15-20 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 10-25 гривен;

слива — 50 гривен;

груши — 40 гривен;

мандарины — 60-80 гривен;

апельсины — 75 гривен;

редис — 35 гривен.

Цены на молочные продукты

сметана — 140 гривен;

творог — 140 гривен;

молоко — 20-30 гривен.

Цены на мясо

свинина — 200 гривен;

ребра — 180 гривен;

сало свежее — 50-130 гривен;

куры — 140-150 гривен.

Цены на рыбу

карп — 100-120 гривен;

толстолобик — 70-80 гривен;

пеленгас — 100 гривен.

Балта: цены на рынке, как качели

Балтский рынок расположен в центре города с давних времен, разве что несколько расширил свои границы. Работает он ежедневно, кроме понедельника. И хоть цены, как качели, любители базариться ходят сюда, чтобы прицениться, поторговаться и купить необходимое по выгодной цене. Идем делать базар и мы.

Цены на овощи

картофель — 8-11 гривен;

лук — 8-13 гривен;

помидоры — 60-120 гривен;

свекла — 20 гривен;

огурцы — 75 гривен;

перец — 60-100 гривен;

баклажаны — 50 гривен;

капуста — 12-15 гривен;

чеснок — 150-230 гривен;

морковь — 20 гривен;

зелень — от 10 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 10-25 гривен;

слива — 45-50 гривен;

груши — 30-75 гривен;

виноград — 80 гривен;

лимоны — 30-70 гривен;

мандарины — 80 гривен;

апельсины — 75 гривен.

Цены на молочные продукты

яйца (десяток) — 75-80 гривен;

брынза — 180-200 гривен;

сыр — 120-130 гривен.

Цены на мясо

говядина-телятина — все по — 300 гривен.

свинина: задняя часть — 180 гривен;

свинина: шея — 200 гривен;

свинина: лопатка — 180 гривен;

свинина: ребра — 180 гривен;

свинина: биток — 200 гривен;

свинина: сало свежее — 50-180 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 75 гривен;

караси — 70-75 гривен;

карп — 120 гривен.

Обзор цен на рынках Одессы и области подготовили: Мария Котова, Юлия Сущенко, Тамила Терзян, Иван Свищ, Любовь Кузьменко, Антонина Бондарева, Анна Терзивец, Юрий Федорчук и наша постоянная читательница из Тарутино Анна Чахлова