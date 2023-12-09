Где дешевле: обзор цен на продукты на рынках Одессы и Одесской области

Обзор цен на продукты журналисты «Одесской жизни» составили в первых числах декабря. Решив, что раз уж погода утихомирилась нужно отправиться на базары и узнать, что почем на рынках в Одессе и в районах нашей области. Ведь сейчас самое время начать заготовку продуктов для традиционных блюд праздничного стола.
Привоз: «смешные» цены на продукты
Снежный ураган прошелся по одесскому Привозу. Но увидеть на рынке можно теперь только его «последствие» в виде огромной грязноватой горы: между рядами все чисто. Пришлось даже услышать о цене на тот снег, но главное поинтересоваться ценами на продукты.
Цены на овощи
- картофель — 10-23 гривен;
- лук — 15-30 гривен;
- помидоры — 60-120 гривен;
- свекла — 20-30 гривен;
- кабачки — 45-70 гривен;
- огурцы — 75-100 гривен;
- сладкий перец — 20-85 гривен;
- баклажаны — 20-65 гривен;
- капуста — 20-30 гривен;
- чеснок — 90-150 гривен;
- морковь — 15-25 гривен;
- зелень в пучках — от 10 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 15-30 гривен;
- слива — 20-50 гривен;
- груши — 25-75 гривен;
- виноград — 50-75 гривен;
- лимоны — 30-65 гривен;
- мандарины — 40-85 гривен;
- апельсины — 50-80 гривен.
Цены на яйца и молочные продукты
- яйца (десяток) — 40-85 гривен;
- брынза — 150-200 гривен;
- творог — 80-110 гривен;
Цены на мясо: говядина телятина
- задняя часть — 220-240 гривен;
- телячья шея — 170-180 гривен;
- ребра — 120-130 гривен;
- антрекот — 170 гривен;
- сало соленое — 140-260 гривен.
Цены на мясо: свинина
- задняя часть — 180-190 гривен;
- шея — 220-240 гривен;
- лопатка — 150-160 гривен;
- ребра — 180-200 гривен;
- сало — 100-190 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 60-90 гривен;
- караси — 60-70 гривен;
- лобан — 100 гривен;
- судак — 180-220 гривен.
Новый базар: дешевые яйца и мясной рай
Одесский Новый базар, субботний день зовет «закупаться». Люди проходят неторопливо, рассматривают, потому что знают: Новый это не только рынок, это «выход в свет». Что только здесь ни продается! Самое время ценами поинтересоваться.
Цены на овощи
- картофель — 10-30 гривен;
- лук — 20-25 гривен;
- помидоры — 50-100 гривен;
- свекла — 15-25 гривен;
- кабачки — 45-60 гривен;
- огурцы — 90-120 гривен;
- сладкий перец — 80-150 гривен;
- баклажаны — 45-80 гривен;
- капуста — 25-40 гривен;
- морковь — 20-25 гривен;
- грибы — 100-120 гривен;
- чеснок — 110-140 гривен;
- зелень в пучках — от 15 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 15-30 гривен;
- слива — 40-60 гривен;
- груши — 40-80 гривен;
- виноград — 45-80 гривен;
- лимоны — 40-80 гривен;
- мандарины — 60-100 гривен;
- апельсины — 60-90 гривен.
Цены на яйца и молочные продукты
- яйца (десяток) — 35-70 гривен;
- брынза — 160-250 гривен;
- творог — 80-170 гривен.
Цены на мясо: говядина телятина
- задняя часть — 220-250 гривен;
- лопатка — 220-240 гривен;
- шея — 180-220 гривен;
- ребра — 130-150 гривен.
Цены на мясо: свинина
- задняя часть — 180-240 гривен;
- шея — 250–270 гривен;
- лопатка — 150-220 гривен;
- ребра — 180-190 гривен;
- несоленое сало — 90-200 гривен;
- соленое сало — 160-260 гривен.
Цены на рыбу
- карп — 110-150 гривен;
- толстолобик — 80-110 гривен;
- лобан — 80-100 гривен;
- судак — 150-250 гривен;
- сом — 200-250 гривен.
Солнечный: базарчик в Аркадии
Цены на овощи
- картофель — 10-20 гривен;
- лук — 18-40 гривен;
- томаты — 90-120 гривен;
- свекла — 18 гривен;
- кабачки — 80 гривен;
- огурцы — 100 гривен;
- сладкий перец — 25-75 гривен;
- баклажаны — 120 гривен;
- капуста — 50 гривен;
- чеснок — 90-140 гривен;
- морковь — 20 гривен;
- зелень на развес — от 200 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 25 гривен;
- слива — 40 гривен;
- груши — 50-70 гривен;
- виноград — 45-75 гривен;
- лимоны — 70 гривен;
- мандарины — 80 гривен;
- апельсины — 80-120 гривен;
Цены на молочные продукты
- яйца (десяток) — 80 гривен;
- брынза — 190-270 гривен;
- сыр — 140-170 гривен;
- молоко — 35 гривен;
- сливки — 200 гривен;
- масло — 270 гривен.
Цены на мясо
- Говядина задок — 250 гривен.
- Свинина: биток — 250 гривен;
- Свинина: задняя часть — 190-250 гривен;
- Свинина: лопатка — 180 гривен;
- Свинина: ребра — 170 гривен;
- Свинина: нога — 100 гривен;
- Свинина: сало соленое — 250 гривен.
Киевский: за овощами и фруктами
Именно так говорят одесситы, проживающие в Киевском районе Одессы, на Таирова. В первые дни декабря на Киевском рынке было почти все, что можно себе представить только делай выбор, чего вкусненького хочется. На этом рынке много фермеров, которые продают свои качественные овощи и фрукты, поэтому есть возможность торговаться, улыбаться и экономить бюджет семьи.
Цены на овощи
- картофель — 15-20 гривен;
- лук — 20-30 гривен;
- помидоры — 110-130 гривен;
- свекла — 25-35 гривен;
- кабачки — 70-90 гривен;
- огурцы — 80-110 гривен;
- сладкий перец — 100-140 гривен;
- баклажаны — 75-130 гривен;
- капуста — 15-25 гривен.
- чеснок — 100-140 гривен;
- морковь — 20-25 гривен;
- зелень в пучках — от 15 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 15-35 гривен;
- слива — 45-60 гривен;
- груши — 50-85 гривен;
- виноград — 70-100 гривен;
- лимоны — 50-75 гривен;
- мандарины — 60-110 гривен;
- апельсины — 70-100 гривен.
Цены на молочные продукты
- яйца (десяток) — 60-85 гривен;
- брынза — 180-260 гривен;
- сыр — 100-150 гривен.
Цены на мясо: говядина телятина
- задняя часть — 210-260 гривен;
- телячья шея — 190-200 гривен;
- ребра — 150-170 гривен;
- антрекот — 190 гривен.
Цены на мясо: свинина
- задняя часть — 200-210 гривен;
- шея — 260 гривен;
- лопатка — 180-200 гривен;
- ребра — 180-220 гривен;
- сало свежее — 140-200 гривен;
- сало соленое — 230-260 гривен.
Цены на рыбу
- караси — 80 гривен;
- толстолобик — 90 гривен;
- хек — 140-160 гривен;
- скумбрия — 180 гривен.
Южный: всегда большой выбор мяса и рыбы, да и цены самые интересные
Рынок «Южный» более по сердцу тем одесситам, кто к нему привык или живет рядом. Цены на «Южном» на овощи и фрукты выше, чем на «Киевском». Хотя эти рынки расположены недалеко друг от друга. Что касается мяса, рыбы и молочной продукции на этом рынке выбор всегда большой и цены интересные. Отметим, что стремительно поднялась за последнюю неделю цена на яйца, а вот цены на мясо пока держатся.
Цены на овощи
- картофель — 20-25 гривен;
- лук — 30 гривен;
- помидоры — 120-140 гривен;
- свекла — 35 гривен;
- кабачки — 80-90 гривен;
- огурцы — 90-110 гривен;
- перец — 120-140 гривен;
- баклажаны — 90-130 гривен;
- капуста — 20-25 гривен;
- чеснок — 120-140 гривен;
- морковь — 20-25 гривен;
- зелень — от 15 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 20-35 гривен;
- слива — 60-80 гривен;
- груши — 60-85 гривен;
- виноград — 80-100 гривен;
- лимоны — 60-85 гривен;
- мандарины — 80-140 гривен;
- апельсины — 80-120 гривен.
Цены на молочные продукты
- яйца (десяток) — 60-85 гривен;
- брынза — 180-260 гривен;
- сыр — 110-150 гривен.
Цены на мясо: говядина телятина
- задняя часть — 200-240 гривен;
- телячья шея — 160-180 гривен;
- ребра — 140-160 гривен;
- антрекот — 170-210 гривен.
Цены на мясо: свинина
- задняя часть — 190-220 гривен;
- шея — 260-280 гривен;
- лопатка — 190-210 гривен;
- ребра — 180-220 гривен;
- сало свежее — 160-210 гривен;
- сало соленое — 240-260 гривен.
Цены на рыбу
- караси — 60-80 гривен;
- толстолобик — 80-90 гривен;
- судак — 160-180 гривен;
- хек — 130-170 гривен;
- скумбрия — 160-200 гривен.
Северный: ажиотаж на овощи и полупустой мясной корпус
Первая половина субботы самый что ни на есть базарный день. И действительно, люди толпятся возле овощных и фруктовых прилавков. А вот в мясомолочном корпусе покупателей мало, хотя прилавки ломятся от предложения. Возможно, дело в ценах.
Цены на овощи
- картофель — 20 гривен;
- лук — 20-30 гривен;
- помидоры — 50-90 гривен;
- свекла — 20-30 гривен;
- кабачки — 70 гривен;
- огурцы — 75-100 гривен;
- сладкий перец — 45-100 гривен;
- баклажаны — 40 гривен;
- капуста — 15-20 гривен;
- чеснок — 85-150 гривен;
- морковь — 20-30 гривен;
- зелень — от 5-10 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 15-25 гривен;
- слива — 25-45 гривен;
- груши — 25-60 гривен;
- виноград — 85 гривен;
- лимоны — 70 гривен;
- мандарины — 70-85 гривен;
- апельсины — 50-80 гривен.
Цены на молочные продукты
- яйца (десяток) — 66 гривен;
- брынза — 160-170 гривен;
- творог — 80-140 гривен;
- сало соленое — 150-240 гривен.
Цены на мясо: говядина телятина
- задняя часть — 230-250 гривен;
- телячья шея — 180-200 гривен;
- ребра — 110-130 гривен;
- антрекот — 170-180 гривен;
Цены на мясо: свинина
- задняя часть — 170 гривен;
- шея — 210 гривен;
- лопатка — 160-180 гривен;
- ребра — 180-200 гривен;
- сало свежее — 100-170 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 70 гривен;
- караси — 80 гривен;
- лобан — 100 гривен;
- судак — 140-220 гривен;
- белый амур — 120 гривен.
Арциз: лучшие дни для покупок во вторник и пятницу
Базары в Одесской области объединяет то, что они все очень колоритные. Здесь звучат языки представителей всех национальных общин, населяющих край. А для тех, кто хочет удачнее закупиться, подскажу, что лучшие базарные дни в Арцизе вторник и пятница. Успешного базара!
Цены на овощи
- картофель — 15-22 гривны;
- лук — 20 гривен;
- помидоры — 50-75 гривен;
- свекла — 20 гривен;
- кабачки — 85 гривен;
- огурцы — 70-100 гривен;
- сладкий перец — 45-60 гривен;
- баклажаны — 35 гривен;
- капуста — 10 гривен;
- чеснок — 85-120 гривен;
- морковь — 15 гривен;
- зелень — от 15 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 18-25 гривен;
- груши — 45 гривен;
- виноград — 65 гривен;
- лимоны — 65 гривен;
- мандарины — 65 гривен;
- апельсины — 70 гривен.
Цены на молочные продукты
- яйца (десяток) — 60 гривен;
- брынза — 200 гривен;
- сыр — 100-130 гривен;
- молоко — 30 гривен;
- сметана — 180 гривен.
Цены на мясо: говядина телятина
- задняя часть — 190-200 гривен;
- телячья шея — 190-200 гривен;
- ребра — 150 гривен;
- антрекот — 190 гривен;
Цены на мясо: свинина
- задняя часть — 170 гривен;
- шея — 180-190 гривен;
- лопатка — 170 гривен;
- ребра — 175 гривен;
- сало свежее — 80-130 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 150 гривен;
- караси — 75 гривен;
- судак — 180-200 гривен;
- белый амур — 120 гривен.
Тарутино: за говядиной приходите в субботу
В чем прелесть рынков в небольших городах или поселках так это в том, что там все друг друга знают. Потому риск купить несвежий продукт хоть и существует, но еще неизвестно, кто рискует больше, покупатель или недобросовестный продавец, которого призовут к ответу. Тарутинский рынок работает каждый день, кроме воскресенья, но если вам нужна говядина приходите в субботу, в другие дни она бывает редко.
Цены на овощи
- картофель — 15-18 гривен;
- лук — 20 гривен;
- помидоры — 70-90 гривен;
- свекла — 15 гривен;
- кабачки — 85 гривен;
- огурцы — 100-120 гривен;
- сладкий перец — 60-120 гривен;
- капуста — 15 гривен;
- пекинская капуста — 35 гривен;
- тыква — 20 гривен;
- чеснок — 100-120 гривен;
- морковь — 15 гривен;
- зелень от 25 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 15-20 гривен;
- виноград — 60-70 гривен;
- лимоны — 70 гривен;
- мандарины — 50-100 гривен;
- апельсины — 75 гривен.
Цены на молочные продукты
- яйца (десяток) — 55-65 гривен;
- брынза — 180 гривен;
- сыр — 100 гривен;
- молоко — 25-30 гривен;
- сметана — 100 гривен;
- сливки — 140 гривен.
Цены на мясо: говядина телятина
- задняя часть — 190-200 гривен;
- грудинка — 130 гривен;
- ребра — 120 гривен;
- антрекот — 150 гривен.
Цены на мясо: свинина
- задняя часть — 180 гривен;
- шея — 190 гривен;
- лопатка — 175 гривен;
- ребра — 170 гривен;
- сало свежее — 120-160 гривен;
- перепела — 300 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 60-80 гривен;
- караси — 60-65 гривен;
- карп — 100 гривен.
Рени: время «уставших овощей»
Экономные жители Рени постоянно мониторят цены на рынке и в магазинах: они порой отличаются существенно. Например, лук сейчас дешевле в магазине, а сладкий перец на базаре. Затянувшаяся осень сезон «уставших овощей», на которые цены хорошо скидывают. Сейчас можно купить свежего перца «на пожарку» по — 15 гривен. И найти «уставшие» баклажаны по — 10-15: а какая разница все равно их запекать.
Цены на овощи
- картофель — 14-16 гривен;
- лук — 14-28 гривен;
- помидоры — 55-100 гривен;
- свекла — 7-15 гривен;
- сладкий перец — 15-120 гривен;
- баклажаны — 15-35 гривен;
- капуста — 9-15 гривен;
- чеснок — 100-150 гривен;
- морковь — 10-22 гривны;
- зелень — от 10 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 15-25 гривен;
- слива — 45 гривен;
- груши — 35-70 гривен;
- виноград — 25-65 гривен;
- лимоны — 40-60 гривен;
- мандарины — 45-70 гривен;
- апельсины — 45-90 гривен.
Цены на молочные продукты
- яйца (десяток) — 53-60 гривен;
- брынза — 170-240 гривен;
- сыр — 120-170 гривен.
Цены на мясо: свинина
- задняя часть — 195-210 гривен;
- шея — 220-240 гривен;
- лопатка — 150-160 гривен;
- ребра — 180-200 гривен;
- сало свежее — 150-200 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 35-60 гривен;
- караси — 45-70 гривен;
- судак — 120-150 гривен;
- белый амур — 40-60 гривен.
Любашевка: цены обвалились, как зашел конкурент
В Любашевке цены на продовольствие в октябре существенно «обвалились» с открытием в поселке первого на Одесщине магазина центральноукраинской сети «Файно Маркет». По доступным ценам есть овощи, крупы, макароны, сахар, яйца, фрукты и т. п. Некоторые предприниматели, которые дорого закупили овощи, жаловались местным властям на низкие цены в этом супермаркете. А некоторые даже поставили цены ниже, чем в «Файно», на радость покупателям. Итак, цены на рынке.
Цены на овощи
- картофель — 12-14 гривен;
- лук — 15-20 гривен;
- помидоры — 80-85 гривен;
- морковь — 16-20 гривен;
- свекла — 15 гривен;
- огурцы — 85-100 гривен;
- сладкий перец — 85-100 гривен;
- баклажаны — 20-80 гривен;
- капуста — 9-15 гривен;
- чеснок — 120-150 гривен;
- зелень — 15-20 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 10-25 гривен;
- слива — 50 гривен;
- груши — 40 гривен;
- мандарины — 60-80 гривен;
- апельсины — 75 гривен;
- редис — 35 гривен.
Цены на молочные продукты
- сметана — 140 гривен;
- творог — 140 гривен;
- молоко — 20-30 гривен.
Цены на мясо
- свинина — 200 гривен;
- ребра — 180 гривен;
- сало свежее — 50-130 гривен;
- куры — 140-150 гривен.
Цены на рыбу
- карп — 100-120 гривен;
- толстолобик — 70-80 гривен;
- пеленгас — 100 гривен.
Балта: цены на рынке, как качели
Балтский рынок расположен в центре города с давних времен, разве что несколько расширил свои границы. Работает он ежедневно, кроме понедельника. И хоть цены, как качели, любители базариться ходят сюда, чтобы прицениться, поторговаться и купить необходимое по выгодной цене. Идем делать базар и мы.
Цены на овощи
- картофель — 8-11 гривен;
- лук — 8-13 гривен;
- помидоры — 60-120 гривен;
- свекла — 20 гривен;
- огурцы — 75 гривен;
- перец — 60-100 гривен;
- баклажаны — 50 гривен;
- капуста — 12-15 гривен;
- чеснок — 150-230 гривен;
- морковь — 20 гривен;
- зелень — от 10 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 10-25 гривен;
- слива — 45-50 гривен;
- груши — 30-75 гривен;
- виноград — 80 гривен;
- лимоны — 30-70 гривен;
- мандарины — 80 гривен;
- апельсины — 75 гривен.
Цены на молочные продукты
- яйца (десяток) — 75-80 гривен;
- брынза — 180-200 гривен;
- сыр — 120-130 гривен.
Цены на мясо
- говядина-телятина — все по — 300 гривен.
- свинина: задняя часть — 180 гривен;
- свинина: шея — 200 гривен;
- свинина: лопатка — 180 гривен;
- свинина: ребра — 180 гривен;
- свинина: биток — 200 гривен;
- свинина: сало свежее — 50-180 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 75 гривен;
- караси — 70-75 гривен;
- карп — 120 гривен.
Обзор цен на рынках Одессы и области подготовили: Мария Котова, Юлия Сущенко, Тамила Терзян, Иван Свищ, Любовь Кузьменко, Антонина Бондарева, Анна Терзивец, Юрий Федорчук и наша постоянная читательница из Тарутино Анна Чахлова