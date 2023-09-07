В крупе одесского производителя обнаружили вещество, от которого падает зрение

В булгуре одесского производителя обнаружили опасное вещество хлорпирифос, которое может повлиять на зрение человека.

Об обнаружении несанкционированного вещества хлорпирифос в булгуре сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Булгур экспортировался из Украины в Польшу. Производитель крупы — ООО «Крупяный двор» на ул. Посмитного 9А.

“Обращаемся к операторам рынка! При обнаружении указанного товара в обращении просим сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области по адресу: г. Одесса, ул. 7-я Пересыпская, 6, или по телефону +380 (48) 716 1301 или по электронной почте gu@odesa.consumer.gov.ua”, — говорится в сообщении.

Хлорпирифос применяют в качестве инсектицида широкого спектра действия. В Украине препараты на основе хлорпирифоса и хлорпирифос-метила активно используются для обработки посевов большинства культур, а также в качестве дезинфицирующих средств для зернохранилищ. В ЕС препарат запрещен.

Среди основных симптомов отравления хлорпирифосом – боль в животе и потеря остроты зрения.

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