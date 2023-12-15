Цены на Привозе 15 декабря: картошка для настроения и акция на сало

Не ругайтесь на Привозе!

Две девушки громко ссорятся, молодой человек, проходя мимо, тоже громко вмешивается:

— Девушки, не ругайтесь! Вы ведь не на базаре!

— Как это не на базаре? А где же мы?

— На Привозе, конечно…

Молодые женщины так оторопели от услышанного, что, кажется, забыли о поводе собственной стычки.

Женщина — своей спутнице:

— «Киевстар» не работает, тревоги эти надоели, живу на успокоительных таблетках, настроение — как эта погода… Мяса хочу! Пойдем покупать!

— Та мясо стоит столько, что…

Продавщица овощей услышала это, отреагировала:

— А вы картошку у меня покупайте. Для настроения.

— Для настроения?

— Да, такая вкусная, такая красивая, вы ж только посмотрите, сварите — настроение поднимется!..

В мясном корпусе встречаю очередной рекламный пассаж: акция на сало.

Женщина смотрит на надпись, улыбается:

— Боже, на что только акций не бывает… Это ж надо — акционное сало…

Кстати, а что почем на Привозе?

Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм)

— картофель – 20-25 грн; (в одном месте увидели по 15 грн, но она точно «не для настроения»)

— лук – 20-25 грн;

— помидоры – 25-100 грн;

— свекла – 20-30 грн;

— кабачки – 55-80 грн;

— огурцы – 75-90 грн;

— сладкий перец – 35-80 грн;

— баклажаны – 35-70 грн;

— капуста – 20-35 грн.

— чеснок – 95-150 грн;

— морковь – 20-30 грн;

— зелень в пучках «стартует» от 8-15 грн;

Цены фруктов на одесском привозе (за один килограмм):

— яблоки – 15-30 грн;

— слива – 20-60 грн;

— груши — 25-70 грн;

— виноград – 60-130 грн;

— лимоны – 30-50 грн;

— мандарины – 40-80 грн;

— апельсины – 60-80.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

— яйца (десяток) – 45-90 грн;

— брынза – 150-200 грн;

— сыр – 80-100 грн;

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

— задняя часть – 220-250 грн;

— телячья шея – 180-200 грн;

— ребра – 120-140 грн.

— антрекот – 170 грн;

Свинина:

— задняя часть -180-190 грн;

— шея – 210-230 грн;

— лопатка – 160-170 грн;

— ребра – 190-200 грн;

— сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 130-250 грн.

— сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 180-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

— толстолобик – 60-90 грн;

— караси – 60-80 грн;

— лобан (он же морской пеленгас) – «в среднем» 80-100 грн;

— судак – 180-250 грн;

— карп – «в среднем» 100-130 грн.

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