Цены на Привозе 15 декабря: картошка для настроения и акция на сало

Привоз в середине декабря: людей, как всегда, много, погода — «после тумана», воздушная тревога за тревогой… Настроение, кажется, не очень. Но это как посмотреть.
Не ругайтесь на Привозе!
Две девушки громко ссорятся, молодой человек, проходя мимо, тоже громко вмешивается:
— Девушки, не ругайтесь! Вы ведь не на базаре!
— Как это не на базаре? А где же мы?
— На Привозе, конечно…
Молодые женщины так оторопели от услышанного, что, кажется, забыли о поводе собственной стычки.
Женщина — своей спутнице:
— «Киевстар» не работает, тревоги эти надоели, живу на успокоительных таблетках, настроение — как эта погода… Мяса хочу! Пойдем покупать!
— Та мясо стоит столько, что…
Продавщица овощей услышала это, отреагировала:
— А вы картошку у меня покупайте. Для настроения.
— Для настроения?
— Да, такая вкусная, такая красивая, вы ж только посмотрите, сварите — настроение поднимется!..
В мясном корпусе встречаю очередной рекламный пассаж: акция на сало.
Женщина смотрит на надпись, улыбается:
— Боже, на что только акций не бывает… Это ж надо — акционное сало…
Кстати, а что почем на Привозе?
Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм)
— картофель – 20-25 грн; (в одном месте увидели по 15 грн, но она точно «не для настроения»)
— лук – 20-25 грн;
— помидоры – 25-100 грн;
— свекла – 20-30 грн;
— кабачки – 55-80 грн;
— огурцы – 75-90 грн;
— сладкий перец – 35-80 грн;
— баклажаны – 35-70 грн;
— капуста – 20-35 грн.
— чеснок – 95-150 грн;
— морковь – 20-30 грн;
— зелень в пучках «стартует» от 8-15 грн;
Цены фруктов на одесском привозе (за один килограмм):
— яблоки – 15-30 грн;
— слива – 20-60 грн;
— груши — 25-70 грн;
— виноград – 60-130 грн;
— лимоны – 30-50 грн;
— мандарины – 40-80 грн;
— апельсины – 60-80.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
— яйца (десяток) – 45-90 грн;
— брынза – 150-200 грн;
— сыр – 80-100 грн;
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
— задняя часть – 220-250 грн;
— телячья шея – 180-200 грн;
— ребра – 120-140 грн.
— антрекот – 170 грн;
Свинина:
— задняя часть -180-190 грн;
— шея – 210-230 грн;
— лопатка – 160-170 грн;
— ребра – 190-200 грн;
— сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 130-250 грн.
— сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 180-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
— толстолобик – 60-90 грн;
— караси – 60-80 грн;
— лобан (он же морской пеленгас) – «в среднем» 80-100 грн;
— судак – 180-250 грн;
— карп – «в среднем» 100-130 грн.
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