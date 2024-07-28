Известная украинская певица обматерила бывшее название Черноморска (видео)

«Что, вам это нравилось?..»

Соответствующее видео, которое опубликовал в Instagram один из гостей фестиваля, моментально разлетелось в сети.

Так, в перерыве между исполнением песен Христина Соловий спросила у зрителей, какое название носил город раньше. А услышав ответ, изрекла: «Что, вам это нравилось? Полная х…ня!».

Предварительно певица попросила зрителей не обижаться, потому что она «с добром», а после попросила прокричать современное название города как можно громче, «так, чтобы р…сня услышала».

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика:

Слова Христины Соловий о Черноморске: реакция соцсетей

В то же время стоит отметить, что реакция соцсетей на слова молодой певицы была весьма бурной: большинство жителей как Черноморска, так и других населенных пунктов области раскритиковали исполнительницу за ее необдуманный перформанс, отметив, что название города – это их история.

«В Ильичевск можешь больше не приезжать, море на картинке теперь только увидишь»;

«Кто ей дал право оскорблять название города хоть и прежнее?.. Где СБУ?»;

«Просили передать, что ты – полная х…ня;

«Теперь пусть едет в Южный и шутит про Порт-Аненталь»,

– пишут возмущенные комментаторы.

А кто-то даже предположил, что за подобные высказывания можно и «вслед за Фарион пойти».

При этом нашлись и те, кто поддержал Соловий, однако и они заметили, что певица могла бы быть сдержаннее в своих высказываниях: «Научись уважать города и их историю, в которых пытаешься петь. Ну, или думать, что говоришь».

Организаторы фестиваля «Віделкаfest» извинились перед жителями Черноморска

На скандал отреагировали и организаторы фестиваля «Віделкаfest». Они обнародовали обращение к гостям и жителям Черноморска, в котором попросили прощения перед всеми, кого задели слова украинской певицы, и выразили надежду, что впредь ничего подобного на фестивале не повторится

«Вчера случился неприятный инцидент, когда одна из артисток нашего фестиваля в грубой форме высказалась о прежнем названии города Черноморска. Нам очень досадно, что это задело жителей города, который дал нам возможность провести свой фестиваль. Поэтому, во-первых, хотим извиниться перед всеми, кого задели эти слова. Мы всячески поддерживаем декоммунизацию…но согласны, что всказывание нащей исполнительницы было некорректным»,

– сказано в тексте обращения.

Кто такая Христина Соловий

Украинская певица, композитор и общественная активистка, участница проекта «Голос країни» Христина Соловий сейчас является одной из топовых украинских исполнительниц. Ее аудитория – преимущественно молодежь.

В 2018 году певица вошла в рейтинг «100 самых влиятельных женщин» и «100 самых влиятельных украинцев» по версии журнала «Фокус», а в 2019 году на музыкальной премии YUNA-2019 Соловой была номинирована как «Лучшая исполнительница».

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