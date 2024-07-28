Відома українська співачка обматерила колишню назву Чорноморська (відео)

«Що вам це подобалося?..»

Відповідне відео, яке опублікував у Instagram один із гостей фестивалю, моментально розлетілося в мережі.

Так, у перерві між виконанням пісень Христина Соловій запитала у глядачів, яку назву мало місто раніше. А почувши відповідь, сказала: «Що, вам це подобалося? Повна х … ня! ».

Попередньо співачка попросила глядачів не ображатися, тому що вона «з добром», а потім попросила прокричати сучасну назву міста якнайголосніше, «так, щоб р…сня почула».

Увага: на відео є ненормативна лексика:

Слова Христини Соловій про Чорноморськ: реакція соцмереж

Водночас, варто відзначити, що реакція соцмереж на слова молодої співачки була дуже бурхливою: більшість жителів як Чорноморська, так і інших населених пунктів області розкритикували виконавицю за її необдуманий перформанс, зазначивши, що назва міста – це їхня історія.

«В Іллічівськ можеш більше не приїжджати, море на картинці тепер тільки побачиш»;

«Хто їй дав право ображати назву міста хоч і колишню? Де СБУ?»;

«Просили передати, що ти – повна х…ня;

«Тепер нехай їде до Южного і жартує про Порт-Аненталь»,

– пишуть обурені коментатори.

А хтось навіть припустив, що за подібні висловлювання можна і «слід за Фаріон піти».

При цьому знайшлися й ті, хто підтримав Соловій, однак і вони помітили, що співачка могла б бути стриманішою у своїх висловлюваннях: «Навчися поважати міста, в яких намагаєшся співати, та їхню історію. Ну, або думати, що кажеш».

Організатори «Віделкаfest» вибачилися перед мешканцями Чорноморська

На скандал відреагували й організатори фестивалю «Віделкаfest». Вони оприлюднили звернення до гостей та мешканців Чорноморська, в якому вибачилися перед усіма, кого зачепили слова української співачки, і висловили надію, що надалі нічого подібного на фестивалі не повториться.

«Учора трапився неприємний інцидент, коли одна з артисток нашого фестивалю у грубій формі висловилась про колишню назву міста Чорноморськ. Нам дуже прикро, що це зачепило мешканців міста, яке дало нам можливість провести свій фестиваль. Тож, по-перше, хочемо вибачитись перед усіма, кого зачепили ці слова. Ми всіляко підтримуємо декомунізацію… Проте згодні, що висловлення нашої виконавиці було некоректним»,

– сказано у тексті звернення.

Хто така Христина Соловій

Українська співачка, композитор та громадська активістка, учасниця проекту «Голос країни» Христина Соловій наразі є однією із топових українських виконавиць. Її аудиторія – переважно молодь.

У 2018 році співачка увійшла до рейтингу «100 найвпливовіших жінок» та «100 найвпливовіших українців» за версією журналу «Фокус», а у 2019 році на музичній премії YUNA-2019 Соловій була номінована як «Краща виконавиця».

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