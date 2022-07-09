Одесская каратистка первая на Всемирных играх: что это за турнир и где он проходит

Одесситка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль по карате на Всемирных играх.

Об этом сообщил телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

Сборная Украины по карате завоевала медаль в первый день Всемирных игр-2022.

В полуфинале Анжелика Терлюга разгромила каратистку из США, а в финале одолела действующую чемпионку мира, египтянку Ахлам Юссеф – 1:0.

Анжелика Терлюга завоевала золото и стала чемпионкой Всемирных игр по карате.

Это второе золото для Украины в карате в истории этих соревнований. В 2017 году чемпионом стал Станислав Горуна.

Одесситы гордятся своей землячкой и желают ей дальнейших побед во славу Украины!!!

— сказано в сообщении мэрии.

Всемирные игры 2022 — одиннадцатые по счету Всемирные игры. Это международные комплексные соревнованиями по видам спорта, которые не вошли в программу Олимпийских игр. В 2022 году они проходят в городе Бирмингеме, штат Алабама, США

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