Изувеченные в одесском парке лебеди перебрались в Межигорье (видео)

В апреле этого года многих одесситов обеспопоила и возмутила неприятная история, которая случилась в парке Победы с парой белых лебедей. Напомним, птицам так неумело подрезали крылья, что пернатые остались калеками на всю оставшуюся жизнь. Но, как стало известно, конец у этой истории счастливый: лебеди сделали неплохую «карьеру», переселившись из парка в Одессе в единственный в Украине специализированный приют для лебедей на Киевщине, созданный в бывшей резиденции беглого украинского президента Виктора Януковича Межигорье.

Как рассказали в Центре спасения диких животных, двух изуродованных птиц изъяли еще в июле в одесском парке представители общественной организации «А-Химса». Вскоре лебеди нашли себе новый дом в Межигорском приюте для лебедей.

«Глава Центра спасения Наталья Попова вместе с руководителем Межигорского приюта для лебедей Сергеем Григорьевым выпустили лебедей на озеро… Хотя летать птицы уже не смогут, будут жить на озере под наблюдением специалиста вместе с другими сородичами», – говорится в комментарии к опубликованному зоозащитниками видео.

Напомним, в апреле этого года двум лебедям из парка Победы в Одессе неосторожно и незаконно подрезали крылья. После разгоревшегося скандала в администрации КП «Сервисный центр» заявили, что лебедей с уже обрезанными крыльями якобы подбросили в парк неизвестные.

Полиция начала расследование по факту жестокого обращения с животными, а журналисты опубликовали видео с признанием одного из работников парка, который рассказал, что искалечить птицу ему приказало руководство.

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