В одесском парке Победы – пернатое пополнение (фото)

В одесском дендропарке Победы пополнение: пара белых лебедей, живущих на ставке, высидела трех птенцов.
Об этом сообщил председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко.
«В парке у нас появилось пополнение – пара лебедей троих маленьких высидела. Наблюдал сейчас как отец лебедь отгоняет незваных гостей – уток от семейного гнездышка. Жизнь победит!», – написал он у себя в Facebook.
Ранее одесситов обеспокоило, что двум лебедям из парка Победы варварски подрезали крылья.
Также мы рассказывали, что в Одесском зоопарке появились птенцы экзотических черных лебедей.
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