Новости Одессы и Одесской области

В одесском зоопарке у пары черных лебедей вылупился птенец (фото)

В одесском зоопарке у пары черных лебедей вылупился птенец (фото)

В Одесском зоопарке — уникальное пополнение. У черных лебедей на свет появился детеныш.

Рецепты

Об этом сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.

Детеныш уже плавает в водоеме с другими птицами и хорошо питается.

Черный лебедь встречается в Австралии и Тасмании. В отличие от многих водных птиц и других видов лебедей, черный лебедь не является перелетной птицей.

Одесский зоопарк приглашает одесситов и гостей города посетить парк и познакомиться с его обитателями.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесский зоопарк привезли спасенного австралийского черного лебедя. Птицу нашли сотрудники Юго-Западного округа Государственной экологической инспекции на водоеме возле города Рени.

Еще похожие новости Одессы:

В Одесском зоопарке – очаровательное пополнение (фото)

В одесском зверинце показали новорожденного тигренка

В Одесский Биопарк привезли гиппопотама

Фото с сайта Одесского горсовета

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить