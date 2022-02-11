В одесском зоопарке у пары черных лебедей вылупился птенец (фото)

В Одесском зоопарке — уникальное пополнение. У черных лебедей на свет появился детеныш.

Об этом сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.

Детеныш уже плавает в водоеме с другими птицами и хорошо питается.

Черный лебедь встречается в Австралии и Тасмании. В отличие от многих водных птиц и других видов лебедей, черный лебедь не является перелетной птицей.

Одесский зоопарк приглашает одесситов и гостей города посетить парк и познакомиться с его обитателями.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесский зоопарк привезли спасенного австралийского черного лебедя. Птицу нашли сотрудники Юго-Западного округа Государственной экологической инспекции на водоеме возле города Рени.

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Фото с сайта Одесского горсовета

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