В одесском парке Победы покалечили пару белых лебедей

Двум птицам из парка Победы узувечили крылья. Сейчас они проходят лечение в ветеринарной клинике. Полиция Одесской области открыла уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

В полиции сообщили, что с просьбой установить лиц, которые травмировали двух лебедей на территории дендропарка, в полицию обратились зоозащитники.

Во время проверки информации правоохранители пообщались с ветврачом, у которого сейчас находятся птицы, и выяснили, что у одного лебедя сломано крыло, а второй – здоровый.

Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых птица травмировалась.

Двух лебедей в водоеме дендропарка “Победа” одесситы обнаружили несколько дней назад. Птицы не могли летать и даже не имели возможности выбраться на берег. На место приехали зоозащитники и отвезли лебедей в ветеринарную клинику.

По их информации, у самца полностью отрезано одно крыло. Он больше не сможет летать. У самки крыло сломано.

Зоозащитники подозревают в преступлении сотрудников парка, которые попытались подрезать птицам крылья, но в итоге их покалечили, так как не знали, как это правильно делать. Приэтом они ссылаются на слова одного из сотрудников парка, которые слышали лично, о том, что указание подрезать паре лебедей крылья ему дала директор парка.

Представитель зоозащитной организации Александра Гарбар рассказала, что в полиции волонтерам сказали, что не могут получить записи с камер видеонаблюдения, которые расположены в парке.

Поэтому волонтеры считают, что полиция покрывает преступников, чтобы те успели скрыть все следы преступления.

“Видеозаписей с камер уже скорее всего нет … камеры принадлежат городу, а город не планирует давать записи, наказывая своих директоров и работников коммунальных предприятий. Получается замкнутый круг», — говорит Гарбар.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как одесситы спасают собаку, которую переехал Mercedes и добиваются наказания водителя.