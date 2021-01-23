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В Одесский зоопарк передали истощенного лебедя, найденного на пляже

В Одесский зоопарк передали истощенного лебедя, найденного на пляже

В Одессе водолазы спасли лебедя. Птица сидела на берегу на пляже в районе Николаевской дороги и не могла передвигаться. Неравнодушные местным жители обратились к спасателям, сообщили в пресс-службе спасательно-водолазной службы мэрии города.

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Истощенного лебедя достали из воды укутали в плед и отвезли на реабилитацию в Одесский зоопарк.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, птица была ослаблена, но механических повреждений у нее нет. Не исключено, что лебедь не мог нормально питаться из-за морозов.

Сейчас здоровью лебедя ничего не угрожает – его лечат и кормят. А когда птица окрепнет, ее отпустят на свободу.

Напомним, на прошлой неделе в пгт Окны Одесской области спасатели выручили из ледяной ловушки 16 лебедей.

Читайте также: Неравнодушные одесситы спасли на дороге интересную птицу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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