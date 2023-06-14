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Изменят ли дату выплаты пенсий украинцам: что рассказали в Пенсионном фонде

Изменят ли дату выплаты пенсий украинцам: что рассказали в Пенсионном фонде

Украинские пенсионеры привыкли получать пенсию в определенный день месяца. Планируется ли в ближайшее время изменить дату выплаты, рассказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Как рассказал Капитус в интервью ТСН, пенсия выплачивается через отделение почтовой связи или банковскими учреждениями. Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно под подачу заявления о назначении пенсии. Изменить способ выплаты или уполномоченный банк он может по своему желанию, подав соответствующее заявление в любой сервисный центр Пенсионного фонда или через веб-портал.

На вопрос журналиста, будут ли менять день, в который выплачивается пенсия, глава Пенсионного фонда ответил: «Пока мы не рассматриваем вопрос об изменении установленной даты выплаты пенсии».

При этом с целью обеспечения стабильного финансирования выплат каждому пенсионеру установлена индивидуальная дата выплаты пенсии в течение выплатного периода, с 4 по 25 число каждого месяца. Об установленной дате выплаты пенсионера информируют в обязательном порядке.

Поэтому, заверил Капинус, независимо от способа выплаты через банк или через почту, пенсионер имеет возможность получить причитающуюся ему пенсию в определенную дату выплаты.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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