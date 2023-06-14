Новини Одеси та Одеської області

Чи змінять дату виплати пенсій українцям: що розповіли у Пенсійному фонді

Чи змінять дату виплати пенсій українцям: що розповіли у Пенсійному фонді

Українські пенсіонери звикли отримувати пенсію у певний день місяця. Чи найближчим часом планується змінити дату виплати, розповів голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус.

Як розповів Капітус в інтерв’ю ТСН, пенсія виплачується через відділення поштового зв’язку або банківськими установами. Спосіб виплати пенсіонер обирає самостійно під подання заяви про призначення пенсії. Змінити спосіб виплати або уповноважений банк він може за своїм бажанням, подавши відповідну заяву в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду або через веб-портал.

На запитання журналіста, чи змінюватимуть день, коли виплачується пенсія, голова Пенсійного фонду відповів: «Поки що ми не розглядаємо питання про зміну встановленої дати виплати пенсії».

При цьому з метою забезпечення стабільного фінансування виплат кожному пенсіонеру встановлено індивідуальну дату виплати пенсії протягом виплатного періоду з 4 по 25 число кожного місяця. Про встановлену дату виплати пенсіонера інформують обов’язково.

Тому, запевнив Капінус, незалежно від способу виплати через банк або через пошту, пенсіонер має можливість отримати належну йому пенсію у визначену дату виплати.

Стаття на тему: Пенсій в Україні на всіх не вистачить: терміново потрібні реформи

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати