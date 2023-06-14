Чи змінять дату виплати пенсій українцям: що розповіли у Пенсійному фонді

Українські пенсіонери звикли отримувати пенсію у певний день місяця. Чи найближчим часом планується змінити дату виплати, розповів голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус.

Як розповів Капітус в інтерв’ю ТСН, пенсія виплачується через відділення поштового зв’язку або банківськими установами. Спосіб виплати пенсіонер обирає самостійно під подання заяви про призначення пенсії. Змінити спосіб виплати або уповноважений банк він може за своїм бажанням, подавши відповідну заяву в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду або через веб-портал.

На запитання журналіста, чи змінюватимуть день, коли виплачується пенсія, голова Пенсійного фонду відповів: «Поки що ми не розглядаємо питання про зміну встановленої дати виплати пенсії».

При цьому з метою забезпечення стабільного фінансування виплат кожному пенсіонеру встановлено індивідуальну дату виплати пенсії протягом виплатного періоду з 4 по 25 число кожного місяця. Про встановлену дату виплати пенсіонера інформують обов’язково.

Тому, запевнив Капінус, незалежно від способу виплати через банк або через пошту, пенсіонер має можливість отримати належну йому пенсію у визначену дату виплати.

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