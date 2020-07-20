Избиение полицейского и гибель туриста: чрезвычайные новости Одессы и области 20 июля

В Одессе и Одесской области в понедельник, 20 июня, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- Полиция Одесской области ищет очевидцев, которые стали свидетелями наезда гидроскутера на отдыхающего на море в Затоке.
- В Измаиле Одесской области трое парней избили местного патрульного полицейского. Они напали на него в центре города.
- Ранним утром 20 июля в Затоке, в районе станции Лиманская были обнаружены застреленными мужчина и женщина. Подозреваемого, местного жителя, уже поймали.
- В селе Приморское Килийского района бойцы Национальной гвардии поймали подозреваемого в тяжком преступлении.
- В Одессе во время строительства обнаружили 265 боеприпасов времен Второй мировой войны.