В Одесской области бойцы Нацгвардии поймали насильника

В селе Приморское Килийского района бойцы Национальной гвардии поймали подозреваемого в тяжком преступлении.
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