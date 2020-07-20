В Одесской области мужчина расстрелял супружескую пару

В Одесской области обнаружили застреленными мужа и жену. Это произошло рано утром 20 июля в Затоке.

Их убили из охотничьего ружья, пишет «Бессарабия INFORM».

Ранним утром 20 июля в Затоке, в районе станции Лиманская были обнаружены застреленными мужчина и женщина.

Подозреваемого, местного жителя, уже поймали. Предварительно известно, что супруги одолжили у него деньги и отказывались отдавать. В связи с чем он их, якобы, и застрелил.

Напомним, что в ночь на понедельник, 20 июля, в Затоке горели две базы отдыха.