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В Одесі під час будівництва виявили 265 боєприпасів часів Другої світової війни

В Одесі під час будівництва виявили 265 боєприпасів часів Другої світової війни

В Одесі піротехніки вилучили 265 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни

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Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

Сьогодні, 20 липня о 10:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час будівництва приватного будинку у м. Одеса, по вул. Морехідна, 19, робітники виявили предмет схожий на гранату Ф-1.

По прибуттю на місце виклику піротехніки обстежили територію та виявили 265 вибухонебезпечних предметів з яких : Граната Ф-1 -154 одиниці, 28 підривників до артснарядів, 11 мінометних мін 82 мм, 1 мінометна міна 120 мм, 29 артилерійських снарядів 37 мм, 17 артилерійських снарядів 45 мм, 23 артилерійських снарядів 75 мм, 2 артилерійських снаряди 152мм.

Усі боєприпаси будуть знищені у спеціально відведеному місці.

Фото: пресслужба

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