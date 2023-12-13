Новости Одессы и Одесской области

Из-за российских обстрелов Одесщина осталась без современной мельницы

Из-за российских обстрелов Одесщина осталась без современной мельницы

В Одесской области приостановили строительство новейшей мельницы в Измаильском районе. Поскольку инвестор не хочет рисковать вложенными денежными средствами в объект, который может пострадать от прилета российской ракеты.

Об этом сообщил гендиректор компании «Нибулон» Андрей Вадатурский.

По его словам, компания приостановила проект строительства мельницы на своем филиале «Бессарабская» из-за военных рисков.

«Нибулон» планировал построить новый элеватор и мельницу на своем филиале «Бессарабская», который расположен в Измаильском порту. Но, как сказал Вадатурский, с россией невозможно договариваться и россия будет делать все для того, чтобы большие порты не работали.

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Поэтому инвестор удивлен, что зерновой коридор работал. Но после выхода россии из него начались обстрелы Дунайских портов.

Также он добавил, что после постоянных атак на критическую инфраструктуру Украины было принято решение отменить строительство мельницы во время войны.

Вадатурский отметил, что не готов ни морально, ни физически вкладываться в строительство, которое может быть разрушено после российского прилета.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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